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आरोप:सफाईकर्मी की मौत पर सीएस बोले वैक्सीन से नहीं, हार्ट अटैक से गई जान

रांचीएक घंटा पहले
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  • परिजनों का आरोप... वैक्सीन लेने से पहले ठीक थे

मेदांता हाॅस्पिटल के 52 वर्षीय सफाईकर्मी मन्नू पाहन की काेराेना वैक्सीन लेने के 33 घंटे बाद मंगलवार रात 10.10 बजे मौत हाे गई। डॉक्टरों के अनुसार, हार्ट अटैक से माैत हुई है। मेदांता हाॅस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डाॅ. मदन माेहन पांडेय ने बताया कि मन्नू की माैत वैक्सीनेशन के कारण नहीं हाे हुई है। क्याेंकि, उसे हमेशा शूगर व बीपी शिकायत रहती थी। ऐसे में हाे सकता है, उसकी माैत हार्ट-अटैक से हुई हाे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सिविल सर्जन ने कहा कि मन्नू को हृदय रोग से पीड़ित था। ऐसे में उसकी मौत का कारण हृदय रोग है न कि कोविड का टीका।

एक ही वाइल से मन्नू सहित 10 कर्मियों लगाया गया था टीका

डाॅ. मदन माेहन पांडेय ने बताया कि मन्नू को 1 फरवरी दाेपहर 12.55 बजे काेविशील्ड वैक्सीन लगाया गया था। उसी वाइल से 9 और स्वास्थ्यकर्मियाें को टीका लगाया गया था, जिन्हें कुछ नहीं हुअा।

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