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हादसे होंगे कम:2 वर्षों से जर्जर सड़कों के दिन अब फिरेंगे, 6.7 करोड़ की लागत से रांची की 22 सड़कों की होगी मरम्मत

रांची2 घंटे पहले
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  • मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पथ निर्माण विभाग सड़क के गड्ढ़े भरने में जुटा
  • 2.50 करोड़ से सहजानंद चौक से कडरू रोड व 90 लाख से पहाड़ी रोड संवरेगी

कोरोना से ठप पड़ा विकास का पहिया अब रफ्तार पकड़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद पथ निर्माण विभाग रांची सहित राज्य के सभी जिले में जर्जर सड़कों को दुरूस्त कराने में जुट गया है। इससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर, शहर के लोगों सड़क के गड्ढों से छुटकारा मिलेगा। विभाग के निर्देश के बाद राजधानी में करीब 22 सड़कों की मरम्मत कराने की योजना बनाई है। 6.70 करोड़ रुपए की लागत से शहर की सभी प्रमुख सड़कों के बाइलेन के गड्ढे भरे जाएंगे।

पथ निर्माण विभाग रांची प्रमंडल द्वारा पिछले दो वर्षों से जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए एक माह का समय तय किया गया है। इसके लिए टेंडर निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यानी मार्च मेंं सभी प्रमुख बाइलेन चकाचक मिलेगी। पहले फेज में पिछले दो वर्षों से जर्जर सहजानंद चौक से कडरू होते हुए अरगोड़ा चौक की सड़क की मरम्मत करीब 2.50 करोड़ से, रातू रोड दुर्गा मंदिर से राणी सती मंदिर, पहाड़ी मंदिर होते हुए हरमू रोड, किशोरगंज चौक से अवधूत बाबा आश्रम रोड, सेवा सदन रोड होते हुए टेलीफोन एक्सचेंज तक सहित 22 जर्जर सड़कों की मरम्मत होगी।

दो वर्षों से नहीं हुई मरम्मत, कहीं गड्ढे हो गए तो कहीं बिटुमिन की परत गायब

प्रमुख सड़कों से जुड़े बड़े बाइलेन की रखरखाव की जिम्मेदारी पथ निर्माण विभाग की है। विभाग द्वारा वर्ष 2018 में इन सड़कों की मरम्मत कराई गई थी। नवंबर-दिसंबर 2019 में दोबारा मरम्मत होनी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की वजह से टेंडर नहीं निकला। इसके बाद नई सरकार के आते ही सभी तरह के टेंडर पर रोक लग गई। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया। ऐसे में एक भी सड़क की मरम्मत नहीं हो सकी। इसका नतीजा हुआ कि अधिकतर सड़कों में गड्ढे हो गए तो कहीं बिटुमिन की परत गायब हो गई।

ऐसी हो गई है सड़कों की स्थिति

सहजानंद चौक से अरगोड़ा चौक

सहजानंद चौक से कडरू मोड़ होते हुए अरगोड़ा चौक तक की मरम्मत भी दो वर्ष पहले हुई थी। दो वर्षों में यह रोड भी जर्जर हो गया। सबसे खराब स्थिति सहजानंद चौक से कडरू मोड़ तक की है। अरगोड़ा रोड में हज हाउस के आगे रोड धंस गया है।

अवधूत बाबा आश्रम रोड

किशोरगंज चौक से अवधूत बाबा आश्रम रोड से सेवा सदन होते हुए टेलीफोन एक्सचेंज तक की सड़क को पथ निर्माण ने वर्ष 2016 में बनाया था। फिर सेवा सदन रोड की मरम्मत नगर निगम ने 2018 में कराई। इसके बावजूद यह रोड जर्जर है।

पहाड़ी मंदिर रोड

रातू रोड से राणी सती मंदिर, पहाड़ी मंदिर और बानो मंजिल रोड पिछले दो वर्षों में पूरी तरह जर्जर हो गया। बिटुमिन की दो परतें गायब होने से हिचकोले खाते हुए वाहन सवार को इस रोड से गुजरना पड़ता है। वर्ष 2018 में इसकी मरम्मत हुई थी।

लोगों का दर्द- हमारे हाथ-पैर टूटें भी तो क्या...

पहाड़ी मंदिर रोड की स्थिति दो वर्षों से खराब है। सुबह 6 बजे से रात भर इस रोड पर गाड़यां चलती है। गड्ढा से ज्यादा खतरनाक सड़क की परत गायब होना है। अचानक बाइक पीछल जाता है। रोजाना एक-दो लोग गिरकर घायल हो रहे हैं, लेकिन हमारा हाथ-पांव टूटे भी तो किसे क्या फर्क पड़ता है।
-शुभम कुमार, रातू रोड

यहां सिर्फ कमीशन के लिए सड़कें बनती हैं, तभी तो एक से दो साल में सड़क ही गायब हो जाती है। भ्रष्टाचार का खामियाजा रोजाना आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दो वर्षों से सड़कें जर्जर है, लेकिन न तो निगम को फर्क पड़ता है न सरकार को। छोटा गड्ढा को समय रहते भरा जाए तो कभी बड़ा नहीं होता।
-अंकित कुमार, हरमू रोड

शहर के महत्वपूर्ण सड़कों की स्थिति एक माह में बदलेगी

कोरोना की वजह से पिछले वर्ष सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई थी। शिड्यूल ऑफ रेट (एसओआर) को लेकर भी काम रुका रहा। लेकिन, अब विभाग ने निर्देश दे दिया है। शहर की जितनी भी महत्वपूर्ण सड़कें हैं, उसकी मरम्मत के लिए टेंडर निकाला जा रहा है। अगले माह तक सड़कों की मरम्मत हो जाएगी।
-रामबदन सिंह, ईई, पथ प्रमंडल रांची

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