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वेबिनार:महिलाओं की सहभागिता से ही राष्ट्र और समाज का विकास- विनय रंजन

रांचीएक घंटा पहले
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  • यह किसी पद और स्थान की मोहताज नहीं

किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं की सहभागिता जरूरी है। सीसीएल के कार्मिक निदेशक विनय रंजन ने बुधवार को ये बातें महिला नेतृत्व : कोरोना काल में समान भविष्य की खोज विषय पर हुए वेबिनार में कहीं। वीमेन इन पब्लिक सेक्टर की ईस्टर्न रीजन द्वारा आयोजित इस वेबिनार की मुख्य वक्ता विनय रंजन ने कहा कि लीडरशिप किसी को दिशा दिखाने की क्षमता है।

यह किसी पद और स्थान की मोहताज नहीं है। वेबिनार में विप्स ईस्टर्न रिजन की अध्यक्ष सीता बरूआ, रश्मि दयाल, कृति तिवारी, संचिता बनर्जी, मीनू अरोड़ा के अलावा पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न पीयूसी की 100 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया।

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