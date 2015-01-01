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  • Doctor Belle IQ Admitted To Dementia Sufferer Sarita Rinpas On The Order Of CM Weak, Family Does Not Have Medical Records

इलाज:सीएम के आदेश पर डिमेंशिया पीड़ित सरिता रिनपास में भर्ती डाॅक्टर बाेले-आईक्यू कमजोर, परिजन के पास मेडिकल रिकॉर्ड नहीं

रांची37 मिनट पहले
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  • भास्कर में खबर छपने के बाद इलाज शुरू
  • सोनू सूद ने इलाज कराने की बात कही

भास्कर में छपी खबर पढ़ने के बाद बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के बाद राज्य सरकार भी डिमेंशिया की शिकार रांची की सरिता उरांव के इलाज के लिए आगे आई है। सीएम के आदेश पर शनिवार को 12 साल की सरिता रिनपास में भर्ती कराई गई। वह चान्हो के पकोरिया गांव की है। इस दौरान उसके माता-पिता समेत डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर सेवक राम उपस्थित थे। निदेशक डॉ. सुभाष सोरेन और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. विनोद महतो ने सरिता को देखा। कहा कि उसका आईक्यू कमजोर है।

2 वर्ष की उम्र में गिरने से 9 दिन बेहोश थी सरिता

बच्ची के माता-पिता ने डाॅक्टराें काे बताया कि दो साल की उम्र में गिरने के बाद से वह 9 दिनों तक बेहोश थी। चान्हो के मिशन हॉस्पिटल में प्रारंभिक इलाज हुआ था, लेकिन उस समय का कोई मेडिकल रिकॉर्ड माता पिता के पास नहीं है।

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