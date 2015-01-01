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बनहौरा में आत्महत्या का मामला:20 दिनों बाद भी नहीं पता लगा कि युवक को कहां से मिला था कट्टा

रांचीएक घंटा पहले
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बनहोरा में अवैध हथियार से खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने के मामले में 20 दिनों बाद भी पंडरा पुलिस यह पता नहीं लगा सकी है कि उसके पास कट्टा कहां से आया था। हालांकि, कट्टा मुहैया कराने वाले तक पहुंचने के लिए पुलिस ने मृतक के मोबाइल का सीडीआर भी खंगाला, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। मालूम हो कि 16 अक्टूबर की रात को शराब पीने से मना करने पर पत्नी के साथ हुए विवाद के बाद बनहोरा निवासी विपिन कच्छप ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।

विपिन बिजली मिस्त्री का काम करता था और पिछले कुछ माह से अत्यधिक शराब का सेवन करने लगा था। उसकी पत्नी एक मॉल में काम कर घर का खर्च चलाती थी। शराब पीने को लेकर दोनों में कहासुनी होती थी। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने उसकी पत्नी मीरा से पूछताछ की थी। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया था। टीम ने जांच के लिए नमूना एकत्रित किया था। हालांकि, फॉरेंसिक रिपोर्ट अब तक पुलिस को नहीं मिल पाई है।

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