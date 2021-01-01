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छानबीन:मेकाॅन काॅलाेनी से पांच बच्चे घूमने निकले, बेड़ाे पुलिस ने पकड़ा ताे बता दी अपहरण की कहानी; देर रात घर लाैटे

रांची2 घंटे पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • पुलिस ने कहा- बच्चे पहुंचे कैसे इसकी जांच हाेगी
  • पड़ाेस की ही एक लड़की चाैदह साल की है, इनके साथ दाे छाेटे लड़के भी थे

मेकाॅन काॅलाेनी में रहने वाले पांच छाेटे बच्चे शनिवार काे घूमने के लिए निकले और ऑटाे से बेड़ाे तक पहुंच गए। बेड़ाे में पुलिस की चेकिंग चल रही थी इसलिए ऑटाे वाले ने बच्चाें काे चेकिंग स्थल से थाेड़ा पहले सड़क पर उतार दिया। तबतक अंधेरा हाे गया था, बच्चाें ने एक स्थानीय व्यक्ति काे बताया कि एक ऑटाे वाला उन्हें अपहरण कर ले जा रहा था, यह बात उनके घर वालाें काे बता दें, इसके बाद उस व्यक्ति ने बेड़ाे थाने काे सूचना दी और बच्चाें काे पुलिस काे साैंप दिया। बाद में पुलिस ने सभी बच्चाें के परिजनाें काे फाेन कर बुलाया और उन्हें बच्चाें काे साैंप दिया।

ग्रामीण एसपी नाैशाद आलम ने बताया कि बच्चे बेड़ाे कैसे पहुंचे, इसकी जांच की जाएगी। एक बच्ची के पिता ने बताया कि बच्चाें का अपहरण नहीं हुआ था, सभी स्वेच्छा से घूमने चले गए थे, ये मेकान से पहले ऑटाे पकड़कर अरगाेड़ा गए फिर कटहल माेड़ और फिर बेड़ाे की ओर जा रहे एक ऑटाे में यह कहकर बैठगए कि इन्हें भी उधर ही जाना है। आगे जाने के बाद जब अंधेरा हाे गया ताे ये डर गए और ऑटाे वाले ने चेकिंग देखकर इन्हें रास्ते में उतार दिया। पुलिस के भय से वहां अपहरण की बात कही। जाने वालाें में उनकी एक बेटी जिसकी उम्र बारह साल है और भांजी है जिसकी उम्र आठ साल है। पड़ाेस की ही एक लड़की चाैदह साल की है, इनके साथ दाे छाेटे लड़के भी थे।

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