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नया विवाद:पूर्व रिम्स निदेशक ने सरकार से मांगा 3 माह का बकाया वेतन, स्वास्थ्य विभाग ने कहा-इस्तीफा दिया ताे वेतन कैसा

रांची33 मिनट पहले
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फाइल फोटो
  • काेराेना के कारण स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र से उन्हें पद पर बने रहने देने का आग्रह किया था

रिम्स के पूर्व डायरेक्टर डाॅ. डीके सिंह काे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से विवाद के बाद विरमित किए जाने के मामले में एक नया विवाद शुरू हाे गया है। डाॅ. सिंह ने बिना नाेटिस विरमित करने पर तीन माह का वेतन मांगा है। रिम्स काे भेजे पत्र में उन्हाेंने कहा है कि नियुक्ति नियमावली के तहत निदेशक काे हटाने से पहले 3 महीने का नाेटिस देना जरूरी है या फिर तीन महीने का वेतन। लेकिन जून में विरमित करने से पहले उन्हें नाेटिस नहीं दिया गया था। उधर, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डाॅ. सिंह ने 7 अप्रैल काे ही इस्तीफे का नाेटिस भेजा था।

काेराेना के कारण स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र से उन्हें पद पर बने रहने देने का आग्रह किया था, लेकिन केंद्र ने काेई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उनके नाेटिस काे आधार मानकर उन्हें 25 जून काे भटिंडा एम्स के लिए विरमित कर दिया गया। अब विभाग ने स्वास्थ्य मंत्री काे प्रस्ताव भेजा है कि जब उन्हाेंने इस्तीफा दिया ताे वेतन कैसा। अब इस पूरे मामले में स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री को निर्णय लेना है।

स्वास्थ्य मंत्री बोले-नियम के अनुसार हाेगी कार्रवाई
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा-डाॅ. सिंह से मेरा काेई व्यक्तिगत विवाद नहीं था। वे अच्छे अधिकारी हैं। जहां तक नाेटिस पीरियड के वेतन की बात है ताे मेरे पास फाइल अभी नहीं आई है। फाइल आएगी ताे नियमानुसार कार्रवाई हाेगी।

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