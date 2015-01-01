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रोक बरकरार:नियोजन नीति मामले में जवाब के लिए सरकार को मिला समय, इस माह के अंत में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

रांची40 मिनट पहले
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राज्य की नियोजन नीति और शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के मामले में राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का आग्रह स्वीकार करते हुए इस माह के अंत तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर. सुभाष रेड्‌डी, जस्टिस एमआर साह की पीठ ने की।

कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक बरकरार रखी है। अगली सुनवाई नवंबर के अंतिम सप्ताह में होगी। हाइकोर्ट ने सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है।

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