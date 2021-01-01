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कोल परियोजना:विस्थापन के बाद मुआवजों से जुड़ी शिकायतों के लिए बना ग्रिवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म

रांचीएक घंटा पहले
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  • जानकारी के अनुसार, कोल प्रक्षेत्र वाले सभी जिलों में जीआरएम का गठन हो चुका

कोल परियोजनाओं के कारण विस्थापन की बड़ी समस्या राज्य में काफी समय से रही है। मुआवजा को लेकर भी विवाद की स्थिति बनती आई है। इसके लिए केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने नए सिरे से पहल की है। इसके तहत झारखंड के विभिन्न जिलों में संचालित कोल परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए ग्रिवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म (जीआरएम) बनाए जाने को कहा। जानकारी के अनुसार, कोल प्रक्षेत्र वाले सभी जिलों में जीआरएम का गठन हो चुका है।

जिलों में बैठक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। रांची में बैठक 3 फरवरी को होगी। जिन जिलों में कोयला कंपनियां काम कर रही हैं, वहां डीसी की अध्यक्षता में जीआरएम का गठन किया जा रहा है। जीआरएम में संबंधित कोल एरिया के जीएम को संयोजक के तौर पर जोड़ा गया है। हरेक कोल एरिया में जीआरएम का गठन किया गया है।

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