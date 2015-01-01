पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

BJP की सलाह:दीपावली पर बेटियों की सुरक्षा का संकल्प ले हेमंत सरकार

रांची5 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आए दिन लड़कियों पर जानलेवा हमला हो रहा है (फाइल)
  • प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में अब तक राज्य में 1200 से ज़्यादा बहु- बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो चुकी हैं

BJP राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में अब तक राज्य में 1200 से ज़्यादा बहु- बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो चुकी हैं। दर्जनों आदिवासी और दलित बेटियां जघन्य गैंगरेप और हत्या का शिकार हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री प्रदेश की इन बहु बेटियों की हिफाजत करने का संकल्प लें।

घटनाओं पर चुप्पी साध ली है सरकार
प्रतुल ने कहा अभी गढ़वा में एक युवक ने एक युवती पर जानलेवा हमला बस इस बात कर दिया कि युवती ने उससे शादी से इंकार कर दिया था । देवघर में चोरी के आरोप में राजकुमार की मॉब लिचिंग कर दी गई।ऐसी ही परिस्थितियों में तबरेज अंसारी की मौत हुई थी।उस समय कांग्रेस सहित सभी प्रमुख दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई थी। लेकिन इन्हीं दलों का राजकुमार की मॉब लिचिंग के मुद्दे पर ज़ुबान पर ताला लग गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभोपाल कलक्टर ने आतिशबाजी के लिए 2 घंटे दिए थे, गृह मंत्री बोले- कोई समय तय नहीं, खूब पटाखे चलाओ - भोपाल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें