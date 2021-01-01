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अब नया विवाद:निशिकांत दुबे पहुंचे हाइकाेर्ट, कहा- रजिस्ट्री रद्द करने का अधिकार केवल सिविल काेर्ट काे; डीसी ने गलत तरीके से निबंधन रद्द किया है

रांचीएक घंटा पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • देवघर के एलओसी धाम की जमीन की रजिस्ट्री रद्द किए जाने को ही चुनौती, झारखंड हाईकोर्ट करेगा फैसला
  • देवघर के एलओसी धाम की जमीन से जुड़े मामले में निशिकांत दुबे ने हाइकाेर्ट काे पूरी जानकारी दी

सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर स्थित जमीन की रजिस्ट्री रद्द किए जाने के मामले में अब नया रिट हाईकाेर्ट में फाइल किया है। इसके माध्यम से बताया है कि जाे अधिकार सिविल काेर्ट काे है, उसका उपयाेग देवघर डीसी ने कर लिया और गलत तरीके से उनकी जमीन की रजिस्ट्री रद्द कर दी। देवघर के एलओसी धाम की जमीन से जुड़े मामले में निशिकांत दुबे ने हाइकाेर्ट काे पूरी जानकारी दी है।

उनकी ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने रिट फाइल की है। इसमें बताया है कि उनकी जिस जमीन की रजिस्ट्री रद्द की गई है। उस जमीन की रजिस्ट्री रद्द करने का पावर डीसी काे नहीं है। जमीन की रजिस्ट्री रद्द केवल सिविल काेर्ट ही कर सकता है। इसलिए गलत तरीके से रजिस्ट्री रद्द किया गया है। इसे निरस्त करने का आदेश काेर्ट दे।

सांसद की पत्नी अनामिका गौतम की याचिका पर कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर राेक बरकरार रखा

इधर, उनकी पत्नी अनामिका दुबे के द्वारा क्रिमिनल केस काे रद्द करने के लिए दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई जारी रखी। बुधवार काे जस्टिस आनंदा सेन की काेर्ट ने दाेनाें पक्षाें काे सुनने के बाद सभी पक्षाें काे जवाब दाखिल करने काे कहा। गुरुवार काे दाेपहर तीन बजे फिर से सुनवाई हाेगी। सुनवाई के दाैरान निशिकांत की ओर से अधिवक्ता मुकुल राेहतगी, जबकि सरकार की ओर से अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने बहस की।

हाजिर हुए विष्णुकांत व किरण देवी

देवघर में जमीन खरीद के मामले में अनामिका गाैतम के खिलाफ विष्णुकांत झा और किरण देवी ने दाे अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई है। कोर्ट ने इन्हें उपस्थित होने का निर्देश दिया था, जिसके बाद बुधवार को ये अपने अधिवक्ता के माध्यम से काेर्ट में पेश हुए। दोनाें पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अनामिका दुबे पर पीड़क कार्रवाई पर राेक बरकरार रखा।

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