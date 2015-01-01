पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Jharkhand
  • Ranchi
  • High Court Stay Hearing On Hearing In Speaker Tribunal Against Babulal In Team change Case, Now Two Complaints May Increase Difficulties

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अंतरिम रोक:दल-बदल मामले में बाबूलाल के खिलाफ स्पीकर ट्रिब्यूनल में सुनवाई पर हाईकोर्ट की रोक, अब दो शिकायतें आने से बढ़ सकती हैं मुश्किलें

रांची4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • स्पीकर व सरकार से मांगा जवाब, अब 13 को होगी सुनवाई

दल-बदल मामले में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर ट्रिब्यूनल में होने वाली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने की।

अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। यह राेक केवल बाबूलाल मरांडी के मामले में है। उल्लेखनीय है कि झाविमो के विलय को लेकर स्पीकर ने स्वत: संज्ञान लेकर विधानसभा न्यायाधिकरण में मामला दर्ज किया था। साथ ही बाबूलाल के अलावा बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को सुनवाई में मौजूद होने का नोटिस दिया था। बाबूलाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी है। इसी बीच अब दो शिकायतें आने से बाबूलाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

झाविमो के विलय पर स्पीकर ने दिया था नोटिस
वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने झाविमो के सिंबल पर जीत हासिल की थी। बाद में बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल हो गए, जबकि बंधु और प्रदीप कांग्रेस में शामिल हो गए। बाबूलाल ने झाविमो का विलय भाजपा में करने और बंधु-प्रदीप ने झाविमो का विलय कांग्रेस में करने का दावा करते हुए स्पीकर को अलग-अलग आवेदन दिया था। साथ ही विलय काे मान्यता देने का आग्रह किया था।

कोर्ट के आदेश पर स्पीकर बोले- कोई टिप्पणी नहीं

इधर, विधानसभा न्यायाधिकरण में दल-बदल मामले की सुनवाई के बाद स्पीकर ने अपने कक्ष में मीडिया से कहा कि दल-बदल मामले में गुरुवार को होने वाली सुनवाई की तारीख पहले से तय थी। तय समय पर सुनवाई भी हुई। विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव की ओर से उनके वकील थे, लेकिन बाबूलाल मरांडी की ओर से कोई मौजूद नहीं था। बाबूलाल को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर स्पीकर ने कहा कि उन्हें न तो इसकी जानकारी है और न ही वे इस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि जरूरत पड़ी तो विधिक राय ली जाएगी।

स्पीकर ने बंधु और प्रदीप यादव का पक्ष सुना, सुनवाई स्थगित
विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो के न्यायाधिकरण में गुरुवार को दल-बदल मामले की सुनवाई हुई। इसमें बंधु तिर्की और प्रदीप यादव के उनके वकील ने कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत दो तिहाई बहुमत के साथ झाविमो का कांग्रेस में विलय सही है। कांग्रेस ने भी इस विलय काे मंजूरी दी थी। इसलिए इस विलय काे मंजूरी दी जाए। स्पीकर ने उनकी बातें सुनने के बाद अगले आदेश तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।

इधर, बाबूलाल मरांडी की विधायकी रद्द करने को स्पीकर को पत्र
राजधनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव और गुमला विधायक भूषण तिर्की ने स्पीकर से बाबूलाल मरांडी की विधायिकी रद्द करने का आग्रह किया है। अपने पत्र में कहा है कि बाबूलाल झाविमाे के टिकट पर जीते, फिर भाजपा में चले गए। यह जनता से विश्वासघात है। इसलिए मामले की सुनवाई जल्दी पूरी कर 10वीं अनुसूची के दल-बदल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें