पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

स्थायी पार्किंग ही समाधान:हाईकोर्ट ने 2012 में नगर निगम को दिया था मल्टीलेवल पार्किंग बनाने का निर्देश, 8 साल में सिर्फ कागजों पर बना

रांची2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
डेली मार्केट टैक्सी स्टैंड- यहां नगर निगम को मल्टीलेवल पार्किंग बनानी थी, लेकिन आज तक नहीं बनी। - Dainik Bhaskar
डेली मार्केट टैक्सी स्टैंड- यहां नगर निगम को मल्टीलेवल पार्किंग बनानी थी, लेकिन आज तक नहीं बनी।
  • निगम चला रहा टो-अवे अभियान, ऐसे में स्थाई पार्किंग नहीं होने से लोगों की बढ़ रही है परेशानी
  • 20 सालों में नगर निगम के रवैये से शहर में एक भी मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो सकी
  • निगम ने 12 बार लिखा पत्र, 2 बार बना डीपीआर, एक बार टेंडर किया, फिर भी नहीं बनी मल्टीलेवल पार्किंग

रांची नगर निगम ने शहर के सभी प्रमुख सड़कों पर टो-अवे जोन बना दिया है। इस जोन में वाहन लगाने पर दो पहिया से 200 और चार पहिया वाहन मालिकों से 700 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है। वाहन मालिक के नहीं रहने पर वाहन जब्त किए जा रहे हैं। इसके बाद निगम के साथ ट्रैफिक पुलिस भी कागजात की जा कर संबंधित वाहन मालिकों से जुर्माना वसूल रही है। वाहन लेकर हाट-बाजार जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। इसके बावजूद नगर निगम पार्किंग की मुकम्मल व्यवस्था नहीं कर रहा है।

20 साल से निगम के इसी रवैये से शहर में स्थाई पार्किंग नहीं बनी। दैनिक भास्कर ने जब स्थाई पार्किंग नहीं बनने की पड़ताल की ताे ये बातें सामने आई कि 20 वर्षों में स्थाई पार्किंग बनाने के नाम पर नगर निगम, जिला प्रशासन से लेकर नगर विकास विभाग के अफसरों ने पेपर-पेपर का खेल खेला। इस दौरान निगम और नगर विकास के बीच 12 बार पत्राचार हुआ। एमजी रोड में मल्टीलेवल पार्किंग बनाने के लिए दाे बार डीपीआर भी बना और रैयती जमीन अधिग्रहण करने के लिए जिला प्रशासन ने दाे बार अधिसूचना जारी की। इसके बावजूद न जमीन मिली न पार्किंग बनी। हर बार कागज पर ही पार्किंग का प्लान सिमटा।

पार्किंग न होने से... व्यापार पर पड़ रहा असर

एमजी रोड में व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा है। पहले जो लोग फैमिली के साथ चर्च कांप्लेक्स सहित अन्य प्रतिष्ठान में शॉपिंग के लिए आते थे वे कांके रोड, सर्कुलर रोड स्थित मॉल का रूख कर रहे हैं। चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि निगम को पहले पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए इसके बाद सख्ती दिखानी चाहिए।

से चला पत्राचार का खेल

  • हाईकोर्ट के आदेश के बाद मार्च 2012 में नगर विकास विभाग ने निगम काे पत्र लिखकर एमजी रोड में मल्टीलेवल पार्किंग बनाने के लिए स्थल चिन्हित करने के लिए कहा था।
  • जुलाई 2013 में हाईकोर्ट की फटकार के बाद निगम ने एमजी रोड में तीन स्थानों पर मल्टीलेवल पार्किंग बनाने का प्रस्ताव तैयार कर विभाग काे भेजा।
  • नवंबर 2013 में नगर विकास विभाग ने चिन्हित स्थल की पूरी डिटेल रिपोर्ट मांगी।
  • अप्रैल 2015 में नगर विकास विभाग ने निगम काे पार्किंग का डीपीआर तैयार कराने और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए पत्र भेजा। इसके बाद एक वर्ष तक पार्किंग पर काेई कार्रवाई नहीं हुई।
  • जून 2016 में नगर विकास सचिव ने एमजी रोड में लाइट मेट्राे चलाने का हवाला देते हुए प्रमुख स्थानों पर मल्टीलेवल पार्किंग बनाने के लिए निगम काे कार्यवाही करने के लिए कहा।
  • फरवरी 2018 में डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने अपर बाजार स्थित बकरी बाजार में चार और दो पहिया वाहनों के लिए अस्थाई पार्किंग बनाने का प्रस्ताव बोर्ड में रखा, लेकिन काम नहीं कराया।
  • 12 अप्रैल को जिला भूअर्जन कार्यालय ने कोकर स्थित साधू मैदान में मल्टीलेवल पार्किंग के लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की। लेकिन, नहीं बनी।

सिर्फ पत्राचार हुआ... अब स्थाई समाधान

पार्किंग के नाम पर वर्षों से सिर्फ पत्राचार हुआ है। अधिकारियों में इच्छाशक्ति की कमी होने से आज तक स्थाई पार्किंग नहीं बनी। डेली बकरी बाजार में पार्किंग बनाने का प्रस्ताव भी मैंने दिया है। बहुत जल्द अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करके स्थाई समाधान निकालने पर ठोस निर्णय लेंगे।

-संजीव विजयवर्गीय, डिप्टी मेयर

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser