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आस्था:हारे का सहारा खाटू श्याम म्हारा, भजन से पूरा माहौल बना श्याममय

रांचीएक घंटा पहले
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  • श्री श्याम मंदिर का 16वां स्थापना दिवस मना
  • गो पूजन के बाद हुई महाआरती और भंडारा, अस्पताल को दिया दान

श्री श्याम मंडल रांची द्वारा रविवार को 16वां स्थापना दिवस श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट और श्री श्याम मंडल रांची के तत्वावधान में आयोजित स्थापना दिवस पर कोलकाता से आए कलाकारों द्वारा श्याम प्रभु के दरबार का शृंगार किया। इसके अलावा मंदिर परिसर में बजरंगबली और शिव परिवार का भी आकर्षक शृंगार किया गया।

सुबह 8:00 बजे शृंगार आरती के बाद जयकारों के बीच हरमू रोड स्थित गोशाला में गो पूजन के बाद उन्हें गुड़-रोटी और हरी सब्जी खिलाई गई। आंचल शिशु अनाथ आश्रम में बच्चों को भोजन कराया गया और सेवा भारती द्वारा संचालित अस्पताल के लिए 21000 रुपए की धनराशि दी गई। इस अवसर पर मंदिर के निकट शीतल टावर में विराट श्याम भंडारे का आयोजन किया गया।

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