पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Jharkhand
  • Ranchi
  • Laloo Bugnlow Matter,Government Has To Tell Today To High Court Jhakhand On Whose Instructions Lalu Was Shifted To Director Bungalow Then Ward

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

लालू के बंगला मामले पर सुनवाई आज:सरकार को आज बताना है-किसके निर्देश पर लालू को  निदेशक बंगला फिर वार्ड में शिफ्ट किया गया

रांची7 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू यादव का इलाज रिम्स में चल रहा है

लालू को किसके निर्देश पर पहले पेइंग वार्ड से रिम्स निदेशक बंगला फिर पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को हाईकोर्ट में होगी। इस मामले में सरकार को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करना है। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू रिम्स में इलाजरत हैं। निदेशक बंगले से उनकी फोन रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद उन्हें रिम्स निदेशक बंगले से इसी माह पेइंग वार्ड शिफ्ट किया गया था। दरअसल पिछले सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को कैदियों से मिलने और उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए एसओपी को अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने पूछा था कि लालू प्रसाद यादव को किसके आदेश पर रिम्स के निदेशक बंगले में शिफ्ट किया गया और वहां से फिर पेइंग वार्ड में।

कोर्ट ने सेवादार नियुक्ति प्रक्रिया की भी मांगी है जानकारी
हाईकोर्ट यह भी जानना चाह रही है कि लालू प्रसाद यादव को मिलने वाले सेवादार की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। इसके अलावा अगर उनसे बिना इजाजत के कोई मिलता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। अदालत के आदेश के बाद जेल आईजी और जेल अधीक्षक सहित रिम्स प्रबंधन की ओर से लालू को लेकर रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंराजस्थान और पंजाब में शीतलहर का अलर्ट; जैसलमेर के चांदन में तापमान माइनस 1.5 डिग्री, माउंट आबू से भी ठंडा - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें