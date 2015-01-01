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  • Lalu Prasad's Kidney Working 25 Percent, Doctor Said Lalu Prasad Yadav, Who Is Very Worried For A Few Days

स्वास्थ्य:25 प्रतिशत ही काम कर रही लालू प्रसाद कीे किडनी, डॉक्टर बोले- कुछ दिनों से बहुत चिंतित रह रहे लालू प्रसाद यादव

रांची20 मिनट पहले
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  • क्रिएटिनिन लेबल बढ़ा, पड़ सकती है डायलिसिस कराने की जरूरत

रिम्स के केली बंगले में इलाजरत चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत में फिर से गिरावट आ गई है। उनकी किडनी का क्रिएटिनिन लेबल लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल उनकी किडनी 25 ही काम कर रही है। अगले कुछ दिनों तक स्थिति ऐसी ही रही तो उन्हें डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ सकती है। लालू का इलाज कर रहे मेडिसिन डिपार्टमेंट के इंचार्ज डॉ. उमेश प्रसाद ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लालू प्रसाद बहुत चिंतित और परेशान हैं।

इस कारण भी क्रिएटिनिन लेबल बढ़ सकता है। वहीं, दूसरी ओर उनका ब्लड शुगर भी बढ़ा है। इसलिए, उन्हें उच्च चिकित्सा की आवश्यकता है। यदि काेविड न रहता तो उन्हें एम्स भेजा जा सकता था, लेकिन काेविड के कारण बाहर भेजने में खतरा है। ऐसी स्थिति में उन्हें बाहर भेजने के लिए उनके परिवार और राज्य सरकार की इजाजत की जरूरत है। उन्होंने बताया कि 27 नवंबर को यदि लालू को बेल मिल गई तो उन्हें अपने खान-पान पर पूरा ध्यान रखना हाेगा। जेल से बाहर निकलने के बाद खाने-पीने में थोड़ी लापरवाही भी लालू प्रसाद के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।

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