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  • Lalu Yadav, Tickets Distributed In Director's Bungalow For Two Months; The RIMS Administration Has To Answer In The High Court Today

लालू बंगले में काट रहे सजा:दो महीने से निदेशक के बंगले में जमे लालू यादव, टिकटें बांटी; रिम्स प्रशासन को आज हाईकोर्ट में देना है जवाब

रांची। शंभू नाथ2 घंटे पहले
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रांची के रिम्स के निदेशक का यह बंगला, केली बंगला कहलाता है। इसी में लालू यादव सजा काट रहे हैं।
  • हाईकोर्ट ने पूछा था- लालू का इलाज अस्पताल में क्यों नहीं हो सकता, बंगले में क्यों रखा गया है
  • राजद सुप्रीमों के वकीलों ने हाईकोर्ट से अपील की, जमानत पर 9 की जगह 6 नवंबर को सुनवाई कर लें

लालू प्रसाद यादव बिहार के चुनावी पर्दे से भले ही गायब हों, लेकिन पर्दे के पीछे की सारी पटकथा वे खुद लिख रहे हैं। चाहे टिकट बंटवारे का मसला हो या कुछ और। पार्टी में नेताओं के शामिल कराना हो या छोड़कर जाने वाले को मनाना। दो महीने से रिम्स निदेशक के बंगले से लालू बिहार की राजनीति चला रहे हैं। माना जा रहे है कि झारखंड सरकार में उनकी पार्टी साझेदार हैं, इसलिए उन्हें यह सुविधा मिली है। इस पर हाईकोर्ट ने रिम्स प्रबंधन से पूछा है कि लालू को निदेशक के बंगले में क्यों रखा गया है, क्या उनका इलाज अस्पताल में नहीं हो सकता है। 6 नवंबर को रिम्स प्रबंधन को इसका जवाब देना है। वहीं लालू के वकीलों ने भी हाईकोर्ट से अपील की है कि वह 9 नवंबर की जगह 6 नवंबर को ही लालू की बेल पर सुनवाई कर लें।

चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव पिछले दो साल से राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) में इलाज करा रहे हैं। बिहार की चुनावी तपिश तेज होते ही लालू यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से यहां के सबसे बड़े अधिकारी रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया था। रिम्स निदेशक का यह केली बंगला पिछले दो महीने तक राजद का चुनावी हेडक्वार्टर बना रहा। 22 अक्टूबर को युवा राजद के नेता सैयद अली ने लालू यादव के साथ मुलाकात की तस्वीर अपने फेसबुक आईडी पर पोस्ट कर दी। इसके बाद केली बंगला की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

टिकट बंटने से पहले बिहार के नेता बायोडेटा के साथ घंटों करते थे इंतजार
रांची के केली बंगले से लालू यादव ने उम्मीदवारों के चेहरे पर मुहर लगाई। बंगले के बाहर भले अभी सन्नाटा पसरा हो या अंदर की सुरक्षा बढ़ा दी गई हो लेकिन जब बिहार विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे का समय चल रहा था, तब बंगले के बाहर बिहार के नेताओं का हुजूम रहता था। सभी लालू यादव से आशीर्वाद पाने के लिए दरवाजे के बाहर घंटो उनके बुलावे का इंतजार किया करते थे। इसी मुलाकात के होने या न होने पर कइयों के राजनीतिक भविष्य निर्भर करता है।

केली बंगले में ली गई इस फोटो में लालू के साथ बिहार के राजद नेता सैयद अली हैं।
केली बंगले में ली गई इस फोटो में लालू के साथ बिहार के राजद नेता सैयद अली हैं।

युवा नेता के फेसबुक पोस्ट के बाद एक्टिव हुआ जेल प्रशासन
रांची के इस केली बंगले से लालू की गतिविधियां जारी थीं। लेकिन, बिहार के युवा राजद के नेता सैयद अली के फेसबुक पोस्ट के बाद विवाद हुआ। राज्य सरकार और राज्य प्रशासन की भी किरकिरी हुई। इसके बाद राजद के चुनावी हेडक्वार्टर बने इस बंगले पर अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में पहरा बढ़ा दिया गया। सख्ती के बाद जेल अधीक्षक और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे पुलिस उपाधीक्षक ने खुद केली बंगला का घंटों निरीक्षण किया और लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया।

लगातार टीवी से रख रहे हैं नजर
केली बंगला के अंदर के विश्वस्त सूत्रों की मानें तो लालू प्रसाद यादव लगातार टेलीविजन के माध्यम से बिहार चुनाव की हर हलचल से अपडेट हो रहे हैं। अभी तीन-चार दिन पहले जब टीवी का रीजार्च समाप्त हो जाने के बाद उन्होंने अधिकारी से तुरंत इसे रीचार्च कराने के लिए भी कहा। सूत्र की मानें तो खबर के हिसाब से वे मिलने आने वाले नेता को रणनीति की जानकारी देते हैं।

लालू प्रसाद यादव झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सबसे लंबे दिनों तक इलाज कराने वाले मरीजों में से हैं। वे रिम्स में दो साल दो महीने से इलाजरत हैं। रिम्स आने से पहले ये एम्स में भर्ती थे। 29 अगस्त 2018 को इन्हें रिम्स के कार्डियोलॉजी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया था। कार्डियोलॉजी विभाग में कुत्तों की आवाज से परेशान होने के बाद 5 सितंबर को इन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया था। 5 अगस्त 2020 को राजद सुप्रीमो को पेइंग वार्ड में कोविड के संक्रमण के डर से रिम्स के केली बंगला में शिफ्ट कर दिया गया था।

पेइंग वार्ड के लिये किया है सात लाख रुपए तक का भुगतान
लालू यादव ने रिम्स के पेइंग वार्ड में छह सितंबर 2018 से चार अगस्त 2020 तक के लिए सात लाख से अधिक का किराया भुगतान किया है। रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज के लिए प्रतिदिन एक हजार रुपये देने होते हैं। सात लाख तक का भुगतान करने के बाद उन्हें रिम्स के डायरेक्टर आवास केली बंगला में शिफ्ट किया गया। जहां उन्हें किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना पड़ रहा है।

तीन मामलों के चार केस में काट रहे हैं सजा
लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के 4 अलग-अलग मामलों में सजायाफ्ता हैं। 23 दिसम्बर 2017 को देवघर कोषागार से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी। 24 मार्च 2018 को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में 2 अलग-अलग धाराओं में लालू को 7-7 साल की सजा सुनाई गई, जबकि 60 लाख जुर्माना भी लगा था। 3 अक्टूबर 2013 में चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ और 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है।

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