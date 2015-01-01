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बढ़ी कनकनी:5 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है, आज 9 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान

रांचीएक घंटा पहले
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रांची में गुरुवार को सुबह में धूप निकली और दाेपहर हाेते हुए आसमान में धुंध में हो गई। लेकिन देर शाम कनकनी बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से ठंड बढ़ने की संभावना है। रांची का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री पहुंच सकता है।

गुरुवार काे रांची का न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री रिकाॅर्ड दर्ज किया गया है। यानी शुक्रवार काे रांची का न्यूनतम पारा पांच डिग्री नीचे गिरकर 9 डिग्री पहुंच सकता है। वहीं अधिकतम तापमान में एक डिग्री की बढ़ाेतरी हाे सकती है। 22.4 डिग्री की जगह 23 डिग्री पर पहुंचने के आसार है। माैसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले चार दिनाें तक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। 19 से 21 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। आनंद के अनुसार हिमालयन क्षेत्र से आ रही ठंडी हवा के कारण झारखंड में ठंड बढ़ रही है।

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