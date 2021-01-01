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रांची में तीन दिन से लापता युवक का शव मिला:घर वालों की डांट से नाराज होकर घर से निकला था, कुएं में मिला शव

रांची37 मिनट पहले
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शव के मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। (फाइल) - Dainik Bhaskar
शव के मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। (फाइल)
  • रांची में रहकर पढ़ाई करता था अजीत
  • पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों को चलेगा पता

BIT थाना क्षेत्र के गेतलातु निवासी अजित कुमार सिंह का शव बुधवार को एक कुएं से बरामद किया गया है। मृतक अजीत कुमार सिंह रांची में रहकर पढ़ाई करता था पिछले तीन दिनों से लापता चल रहा था। घर वालों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद पुलिस लगातार उसकी तलाशी कर रही थी

शव के मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। BIT थाना प्रभारी ने बताया कि अजीत को उस के घर घर वालों ने डांटा था। वह रांची में रहकर पढ़ाई करता था।

पुलिस को आत्महत्या की आशंका,जांच जारी
पुलिस के मुताबिक अजीत के परिजनों ने उसे शराब पीते हुए देख लिया था। इसके बाद परिवार वालों ने आहत होकर मृतक युवक को डांट फटकार लगा दी थी। घर वालों से नाराज होकर वह अपने घर से बाहर निकल गया था। उसके बाद से परिजन लगातार अजीत की तलाश में जुटे हुए थे। पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि युवक ने गुस्से में आकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी।

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