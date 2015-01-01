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शिक्षा विभाग:मैट्रिक-इंटर परीक्षार्थियों के लिए 15 दिनों में जारी होगा मॉडल प्रश्न पत्र

रांची13 मिनट पहले
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शिक्षा विभाग ने जैक को निर्देश दिया है कि वह मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों के लिए एक पखवारे में मॉडल प्रश्न दे। स्कूल खुलने के आदेश के बाद विभाग का लक्ष्य है कि छात्रों के पास शीघ्र ही मॉडल प्रश्न पत्र पहुंच जाए। मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करके जैक सबसे पहले शिक्षा विभाग को भेजेगा।

यह संशोधित पाठ्यक्रम व बदले पैटर्न पर होगा। शिक्षा विभाग की स्वीकृति के बाद ही जैक इसे जारी करेगा। मॉडल प्रश्न पत्रों को जैक की वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप, लर्नेटिक्स ऐप, डीजी स्कूल ऐप पर डाले जाएंगे। इसे सभी स्कूलों को भी भेजा जाएगा। स्कूल इनकी फोटो कॉपी कराकर सभी छात्रों को देगा।

1 से आठवीं के छात्रों का जनवरी में होगा असेसमेंट
सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों का जनवरी में असेसमेंट होगा। जेसीईआरटी इसकी तैयारी कर रहा है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा विभाग 12 सप्ताह का कैलेंडर बना कर उन्हें ऑनलाइन पढ़ा रहा है। हर 4-4 सप्ताह का कैलेंडर पूरा होने के बाद उस आधार पर बच्चों का मूल्यांकन होगा। जिलों को 4 सप्ताह के प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। मार्च में ओवरऑल पूरे संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर सातवीं तक के बच्चों का मूल्यांकन होगा।

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