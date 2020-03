दैनिक भास्कर Mar 27, 2020, 05:07 PM IST

रांची. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) द्वारा कोरोना वायरस से निपटने हेतु सहयोग प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51 लाख रुपए का चेक दिया गया। इस मौके पर बीसीसीआई पूर्व सचिव अमिताभ चौधरी, जेएससीए के उपाध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव, जेएससीए सचिव संजय कुमार, पूर्व सचिव देवाशीष चक्रवर्ती व कमल कुमार उपस्थित थे। वहीं रांची के सांसद संजय सेठ ने भी कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एक करोड़ रुपए की राशि दी है। उधर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी 25 लाख रुपए दिए हैं।

मुख्यमंत्री की अपील

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में साथ देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करें। हमें कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को और तेज करना है। राज्य सरकार की मदद के लिए आगे आएं। स्वेच्छा से दान करने हेतु निम्न नाम (खाताधारक) और खाता संख्या में दान की राशि चेक/ ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से दिया जा सकता है।

खाता धारक का नाम- मुख्यमंत्री राहत कोष

खाता संख्या- 11049021058

आईएफएससी कोड- SBIN0000167

उधर, शुक्रवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द एवं उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने सभी राज्यों के राज्यपाल एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उप राज्यपाल/प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से नोवेल कोरोना (कोविड-19) से निवारण के लिए किये जा रहे प्रक्रियाओं की जानकारी ली तथा सुझाव प्राप्त किए।

धोनी के एक लाख रुपए दिए जाने की खबर, साक्षी ने ट्वीट कर बताया गलत

उधर, रांची के राजकुमार कहे जाने वाले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा कोरोनावायरस के खिलाफ जारी जंग में पुणे में एक एनजीओ के जरिए एक लाख रुपए दिए जाने की खबर है। खबर के बाद उनकी पत्नी साक्षी सिंह धोनी ने ट्वीट कर इसे गलत बताया है।

I request all media houses to stop carrying out false news at sensitive times like these ! Shame on You ! I wonder where responsible journalism has disappeared !