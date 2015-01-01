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सम्मेलन:एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव ने कहा- कार्यकर्ता हर दिन 1 छात्र की मदद करें, छात्रहित में लड़ें

रांचीएक घंटा पहले
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विधानसभा सभागार में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते वक्ता।
  • लॉकडाउन के दौरान बेहतर सामाजिक कार्य करने वाले कार्यकर्ता किए गए सम्मानित

राज्य में पहली बार आए एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रभारी प्रशांत तिवारी ने कहा कि एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रतिदिन कम से कम एक स्टूडेंट की मदद जरूर करें। एनएसयूआई छात्रहित की लड़ाई लड़े और समाज में जनसेवा का बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करे। वे गुरुवार को विधानसभा सभागार में एनएसयूआई के सम्मेलन सह सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि एनएसयूआई जनसेवा के लिए जानी जाती है।

बेहतर राष्ट्र के निर्माण में छात्रों और युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करना ही इसका उद्देश्य है। इस अवसर पर लॉकडाउन के दौरान बेहतर सामाजिक कार्य करने वाले एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। लॉकडाउन के दौरान इंदरजीत सिंह और उनकी टीम ने जनसेवा में मील का पत्थर स्थापित किया है, जो युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

मौके पर पूर्व राष्ट्रीय प्रतिनिधि कुमार रौशन, भावेश शुक्ला, जीतेश मिश्रा, आमिर हासमी, आरुषि वंदना, गौरव भवेशकर, जेयूटी अध्यक्ष प्रणव सिंह, एसकेएमयू अध्यक्ष अभिषेक रंजन यादव व महेश कुमार मनीष ने भी अपने विचार रखे।

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