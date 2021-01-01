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वार्षिकोत्सव:राज्य में यादव समाज को एकजुट करने की जरूरत- साधु यादव

रांचीएक घंटा पहले
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  • श्रीकृष्ण विकास परिषद का मनाया गया वार्षिकोत्सव

झारखंड में यादव समाज को एकजुट और मजबूत करने की जरूरत है। यह बात पूर्व सांसद साधु यादव ने रविवार को यादव समाज द्वारा सेक्टर टू में आयोजित श्रीकृष्ण विकास परिषद का वार्षिकोत्सव व यादव मिलन समारोह में कहीं। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण जन-जन में हैं। विधायक उमाशंकर अकेला ने कहा कि यादव जाति विशुद्ध रूप से ईमानदान है। झारखंड में 14 प्रतिशत यादव समाज की जनसंख्या है। इसके बावजूद समाज उपेक्षित है।

कार्यक्रम में मौजूद विधायक छोटेलाल राय ने कहा कि महागठबंधन सरकार के नेताओं को सामाजिक विकास के लिए बड़ा अवसर है। पूर्व विधायक रामदेव यादव ने कहा कि देश में 26 प्रतिशत यादव जाति की जनसंख्या एकजुट होने का संकल्प ले। महुआ माजी ने कहा कि महिलाओं को अपना अधिकार खुद समझने की जरूरत है। अध्यक्षता कर रहे परिषद के मुख्य संरक्षक कैलाश यादव ने लालू यादव के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा पूरा करे।

महागठबंधन सरकार बनाने में यादव समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस मिलन समारोह में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। यहां प्रस्ताव पारित हुआ कि आरक्षण की प्राथमिकता को लेकर 10 मार्च को जमशुदपुर, 14 अप्रैल को देवघर और 6 मई को रामगढ़ में महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। समारोह में सुरेश राय, रामकुमार यादव, सूरज गोप, परमवीर गोप, सुनील यादव, रामजी यादव, कुंवर गोप, सागर यादव, दिलीप यादव, उमेश यादव, चंद्रिका यादव, विजयकांत, परिमल महतो, अमरनाथ यादव, श्यामसुंदर यादव, अवधेश यादव, सुग्रीव आदि मौजूद थे।

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