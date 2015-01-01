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सीटें सरेंडर हुई:झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में नहीं पढ़ाई करना चाहते नीट के टॉप स्टूडेंट्स

पवन कुमार | रांची14 मिनट पहले
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  • ऑल इंडिया कोटे की 49 में से 19 सीटें सरेंडर, अब स्टेट कोटे से भरी जाएंगी

नीट के टॉप स्टूडेंट्स झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि नीट की सेकेंड काउंसलिंग के तहत राज्य के मेडिकल कालेजों में ऑल इंडिया कोटे की कुल 49 सीटों में से 19 सीटें सरेंडर हो गई हैं। इनमें रिम्स की भी 3 सीटें हैं।

सबसे अधिक एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर की 15 में से 11 सीटें सरेंडर हुई हैं। इसी तरह शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद की 7 में से 5 सीटें सरेंडर हुई हैं। अब इन सीटों पर स्टेट कोटे के छात्र-छात्राओं प्राथमिकता दी जाएगी।

सरकार का कमजोर रवैया जिम्मेदार
झारखंड में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटे की सीटें खाली रहने पर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसर चुप हैं। हालांकि, जानकारों का कहना है कि धनबाद व एमजीएम मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर का आभाव है। टीचर्स की कमी से पीएमसीएच में सीटें नहीं बढ़ पा रही हैं। हालांकि, इस बार 19 ऑल इंडिया कोटे की सीटें स्टेट कोटे में कन्वर्ट होने से राज्य के छात्रों के लिए सीटें जरूर बढ़ गई हैं।

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