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टेरर फंडिंग:श्रीराम बस के मालिक के घर 38 घंटे एनआईए का छापा, नक्सलियों ने कहा था-व्यवसायी के बेटे मृत्युंजय ने दिए थे पैसे

लातेहार2 घंटे पहले
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  • शुक्रवार आधी रात से शुरू हुई छापेमारी की कार्रवाई रविवार दोपहर दो बजे तक चलती रही
  • कार्रवाई के दौरान संतोष सिंह और उनके परिजनों से टेरर फंडिंग मामले में पूछताछ भी की गई

टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने चंदवा के हरैया निवासी ठेकेदार सह श्रीराम यात्री बस के मालिक संतोष सिंह के घर छापेमारी की। करीब 38 घंटे तक घर के कोने-कोने काे खंगाला। शुक्रवार आधी रात से शुरू हुई छापेमारी की कार्रवाई रविवार दोपहर दो बजे तक चलती रही। एनआईए टीम ने संतोष सिंह के घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं, जिसे वह अपने साथ रांची ले गई है। कार्रवाई के दौरान संतोष सिंह और उनके परिजनों से टेरर फंडिंग मामले में पूछताछ भी की गई। एनआईए ने ठेकेदार के बेटे मृत्युंजय सिंह उर्फ साेनू सिंह को भी ढूंढ़ा, लेकिन वह नहीं मिला। छापेमारी के बाद परिजनों ने भी कुछ भी बताने से इनकार किया है।

जोनल कमांडर काे पैसे पहुंचाने जा रहे थे नक्सली, तभी पुलिस ने किया था गिरफ्तार

चंदवा के लुकईया मोड़ पर 22 नवंबर 2019 को नक्सलियों ने पुलिस की पीसीआर वैन पर हमला कर चार पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। साथ ही हथियार भी लूट लिए थे। इसे लेकर चंदवा थाने में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में गिरफ्तार नक्सलियों ने पुलिस काे बताया था कि वे संतोष सिंह के बेटे मृत्युंजय सिंह से पांच लाख रुपए लेकर जोनल कमांडर रवींद्र गंझू काे पहुंचाने जा रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 जून 2020 को यह मामला एनआईए को सौंप दिया। इसके बाद नई दिल्ली स्थित एनआईए थाने में 24 जून 2020 को यूएपीए और आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। मामले की जांच के लिए एनआईए टीम छापेमारी अभियान चला रही है।

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