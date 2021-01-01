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सुनवाई:निशिकांत की पत्नी ने कोर्ट में कहा- मामला सिविल डिस्प्यूट का है

रांची2 घंटे पहले
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  • इस मामले में आज दाेपहर तीन बजे फिर से सुनवाई हाेगी

गाेड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका दुबे द्वारा क्रिमिनल केस काे रद्द करने के लिए दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार काे जस्टिस आनंदा सेन की काेर्ट ने दाेनाें पक्षाें काे सुनने के बाद सभी पक्षाें काे 5 पेज में जवाब दाखिल करने कहा है।

इस मामले में गुरुवार काे दाेपहर तीन बजे फिर से सुनवाई हाेगी। सुनवाई के दाैरान निशिकांत दुबे की पत्नी की ओर से सुप्रीम काेर्ट के अधिवक्ता मुकुल राेहतगी ने काेर्ट से कहा कि यह मामला सिविल डिस्प्यूट का है, इसलिए क्रिमिनल केस नहीं बनता है।

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