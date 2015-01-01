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राज्य के 380 डाॅक्टराें की नियुक्ति का रास्ता साफ:कॉन्ट्रेक्ट डाॅक्टरों को उम्र की सीमा में छूट नहीं : हाईकोर्ट

रांची43 मिनट पहले
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फाइल फोटो

राज्य में 380 डाॅक्टराें की नियुक्ति का रास्ता साफ हाे गया है। जेपीएससी द्वारा राज्य भर में डाॅक्टराें की नई नियुक्ति पर लगी रोक पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। गुरुवार काे जस्टिस एसके द्विवेदी की काेर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कॉन्ट्रेक्ट पर काम कर रहे डाॅक्टराें की नई नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट नहीं दी जा सकती है, क्याेंकि वे इसके हकदार नहीं हैं।

यह कहते हुए काेर्ट ने याचिका रद्द कर दी। इस फैसले से अब जेपीएससी से हाेनेवाली डाॅक्टराें की नियुक्ति हाे पाएगी। याचिकाकर्ता डाॅ. अमित कुमार ने हाईकोर्ट में कहा कि डाॅक्टराें की नई नियुक्ति में कॉन्ट्रेक्ट में काम करने वाले डाॅक्टराें काे उम्र सीमा में छूट दी जाए, जिससे वे भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हाे सके। जेपीएससी अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने काेर्ट में कहा कि कॉन्ट्रेक्ट में काम करनेवाले डाॅक्टर काे उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी क्याेंकि वे सरकारी डाॅक्टर नहीं हैं। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कोई राहत नहीं दी।

क्या है मामला
कॉन्ट्रेक्ट पर काम कर रहे डाॅक्टरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि लंबे समय से अस्पतालों में काम कर रहे हैं, उन्हें उम्र में छूट देकर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

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