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बनेगी नियमावली:अब स्मार्ट सिटी में व्यावसायिक जमीन लीज पर मिलेगी और आवासीय प्लॉट भी खरीद सकते हैं लोग

रांची40 मिनट पहले
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फाइल फोटो
  • इसी माह तय होगा जमीन का बेस रेट, सरकारी दर से 3 गुना अधिक होगी कीमत

सरकार ने फैसला लिया है कि धुर्वा में बन रहे स्मार्ट सिटी में व्यावसायिक जमीन लीज पर दी जाएगी जबकि आवासीय प्लॉट लोग खरीद सकेंगे। हालांकि जमीन काफी महंगी होगी। सरकारी वैल्यूएशन से इसकी कीमत 3 गुना तक अधिक हो सकती है। क्योंकि 656 एकड़ जमीन का कुल वैल्यू ऑक्शन होने वाले 375 एकड़ जमीन से ही वसूली जाएगी। धुर्वा क्षेत्र में जमीन का जो सर्कल रेट होगा उसका 3 गुना अधिक वैल्यू स्मार्ट सिटी की जमीन की होगी।

क्योंकि स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन द्वारा करीब 280 एकड़ जमीन पर ग्रीनलैंड, ओपन स्पेस, वाटर बॉडी और लैंडस्कैपिंग की जाएगी। इसके अलावा वहां विकसित किए जा रहे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, सीवरेज- ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि पर खर्च होने वाली राशि भी जमीन की कीमत में जुड़ेगी। इसलिए जमीन का रेट तय करने के लिए हाई लेवल पर मंथन हो रहा है।

इसी माह जमीन का बेस रेट तय होगा। इस दौरान स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन द्वारा जमीन का ई ऑक्शन करने के लिए नियमावली भी तैयार की जाएगी। अगले माह ऑक्शन के द्वारा जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

करीब 9 एकड़ जमीन अभी कम, नि:शुल्क हुई जमीन की रजिस्ट्री

नगर विकास विभाग ने स्मार्ट सिटी के लिए एचईसी से कुल करीब 657 एकड़ जमीन लिया है। इसके बदले एचईसी को 721 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन एचईसी से करीब 657 एकड़ जमीन नहीं मिली, क्योंकि इसमें करीब 9 एकड़ जमीन पर रेलवे लाइन है। इस वजह से 9 एकड़ कम जमीन की रजिस्ट्री हुई है। जमीन रजिस्ट्री के बदले स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन को एक रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ा। क्योंकि कैबिनेट ने नि:शुल्क जमीन की रजिस्ट्री की स्वीकृति पहले ही दे दी थी।

करीब 50 फीसदी क्षेत्र को ओपन स्पेस रखा जाएगा

स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान के अनुसार जोन वार जमीन चिन्हित की गई है। उसी के तहत आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। कॉमर्शियल जमीन को लीज पर दी जाएगी। जबकि रेसिडेंशियल जमीन फ्री होल्ड होगी। कोई डेवलपर जमीन लेता है तो वहां अपार्टमेंट बनाकर उसे सीधे ग्राहक को सेल डीड से बेच सकेगा। करीब 50 फीसदी एरिया को ओपन स्पेस और ग्रीन लैंड रखा गया है।

परेशानी: आम लोगों के लिए जमीन लेना मुश्किल, डेवलपर को होगा फायदा

स्मार्ट सिटी में बसने की चाहत रखने वाले आम लोगों को जमीन मिलना मुश्किल है। क्योंकि आवासीय नेचर के लिए चिन्हित करीब 88 एकड़ की 25 फीसदी जमीन को प्लॉटिंग करके बेचने का प्रस्ताव पर निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए बल्क में ही जमीन का ऑक्शन होगा। इससे बड़े डेवलपर को जमीन लेने का मौका मिलेगा। डेवलपर जमीन पर घर बनाकर बेचेंगे इससे जमीन काफी महंगी होगी।

प्रस्ताव का कोई आधार नहीं, ई-टेंडर से ही आवंटित होगी जमीन
नगर विकास विभाग से जमीन हस्तांतरण हो गई है। जल्द ई ऑक्शन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा। जमीन लेने के लिए प्रस्ता्रव का कोई आधार नहीं है। ई ऑक्शन में कोई भी व्यक्ति घर या देश-विदेश में रहते हुए भी शामिल हो सकता है। उच्चतम बोली के आधार पर जमीन का आवंटन होगा।
-अमित कुमार, सीईओ, स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन

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