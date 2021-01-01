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बदलाव:अब यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक के बदल जाएंगे यूजर आईडी

रांचीएक घंटा पहले
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  • पीएनबी ने कहा कि पुराने आईएफएससी कोड को बदल दिया

पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के विलय के बाद इन दोनों बैंकों के खाताधारकों के यूजर आईडी बदल गए हैं। एक अप्रैल से ओबीसी और यूबीआई के खाताधारकों का यूजर आईडी बदल जाएंगे। इन बैंकों के खाताधारक यूजर आईडी नहीं बदलने पर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। विलय के बाद एक से एमआईसीआर कोड और आईएफएससी कोड भी बदल जाएगा। नौ अंकों वाले यूजर आईडी वाले ग्राहकों को बदलाव करने की जरूरत नहीं है।

पीएनबी ने कहा कि पुराने आईएफएससी कोड को बदल दिया है। 31 मार्च के बाद ये कोड काम नहीं करेंगे। यदि कोई पुराने कोड का इस्तेमाल करेगा तो पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए बैंक अकाउंट नंबर के साथ बैंक का आईएफएससी ऐड करना पड़ता है। क्योंकि भारत में बैंकों की संख्या ज्यादा है और इस स्थिति में सभी बैंकों की ब्रांच को याद नहीं रखा जा सकता है।

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