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फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण:पहले दिन रांची फिसड्‌डी, पांच अन्य जिलों में डीसी से टीके की शुरुआत की गई; टीकाकरण भी ठीक

रांची2 घंटे पहले
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  • बुधवार काे 21547 के लक्ष्य के मुकाबले 10844 हेल्थ वर्कर्स काे टीके लगाए गए

झारखंड में हेल्थ वर्कर्स के साथ-साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी काेराेना टीकाकरण शुरू हाे गया। पहले दिन बुधवार काे राज्य के पांच जिलाें के डीसी, एक एसपी और कई जिलाें के डीडीसी व मजिस्ट्रेट आदि काे टीके लगाए गए। हालांकि पहले दिन राज्य में कुल 2279 फ्रंटलाइन वर्कर्स काे टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सिर्फ 823 लाेगाें काे ही टीके लगाए जा सके। यानी महज 36.11 फीसदी का ही टीकाकरण हाे सका।

इसी तरह बुधवार काे 21547 के लक्ष्य के मुकाबले 10844 हेल्थ वर्कर्स काे टीके लगाए गए। रांची जिले में 103 फ्रंटलाइन वर्कर्स काे टीका लगना था, लेकिन महज 38 लोगों को ही टीके लग पाए। राज्य के सात जिलाें में अपरिहार्य कारणाें से फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू नहीं हाे पाया।

अब तक कुल 67333 लाेगाें काे लगे टीके

झारखंड में 16 जनवरी से काेराेना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। अब तक कुल 67,333 लाेगाें का वैक्सीनेशन हुआ है। राज्य में 1292 केंद्राें पर टीकाकरण किया जा रहा है। यहां अब तक 1,28,558 लाेगाें काे वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक 52% लाेगाें काे ही टीके लगाए जा सके हैं।

इन जिलों के डीसी-एसपी ने ली वैक्सीन

बुधवार काे डीसी बोकारो, एसपी बोकारो, डीसी जामताड़ा, डीसी लोहरदगा, डीसी पूर्वी सिंहभूम, डीसी गढ़वा, डीडीसी गढ़वा, डीडीसी लोहरदगा, डीडीसी जामताड़ा को टीके लगे। फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस अधिकारियाें के साथ बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आइटीबीपी, एसएसबी, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मी, होम गार्ड, नगर निगम के कर्मी आदि शामिल हैं।

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