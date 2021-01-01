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शिकायत:अपर हटिया में दो पक्षों में मारपीट मामले में एक पक्ष ने दर्ज कराई प्राथमिकी

रांचीएक घंटा पहले
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  • शनिवार की रात दो पक्ष उस वक्त आपस में भीड़ गए, जब बच्चे आपस में बाइक चलाने को लेकर लड़ गए

अपर हटिया में शनिवार की रात दो पक्षों में हुई मारपीट मामले में एक पक्ष द्वारा दी गई लिखित शिकायत पर जगरनाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की है। जगरनाथपुर थाना प्रभारी अभय कुमार ने बताया कि मामले जांच की जा रही है। हालांकि, इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

शनिवार की रात दो पक्ष उस वक्त आपस में भीड़ गए, जब बच्चे आपस में बाइक चलाने को लेकर लड़ गए। बाइक चलाने के दौरान एक लड़के को धक्का लग गया। इसके बाद बात बढ़ती चली गई। बच्चों की लड़ाई में उनके अभिभावकों में पहले बहस हुई। जो देखते ही देखते बड़ा विवाद में बदल गया। स्थिति ऐसी हो गई कि दो पक्ष आपस मे पत्थरबाजी करने लगे। सूचना मिलने पर पहले जगरनाथपुर थाना की पुलिस वहां पहुची।

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