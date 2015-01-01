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  • Online Class Hack Pornographic Photos Of The City's Prestigious School, Register A Complaint In Cyber Cell And Start Investigation

कार्रवाई की मांग:शहर के प्रतिष्ठित स्कूल की ऑनलाइन क्लास हैक अश्लील तस्वीरें डालीं, साइबर सेल में शिकायत दर्ज कर जांच शुरु

रांची10 मिनट पहले
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  • अभिभावकों ने प्रबंधन सेे शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है

शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में जूम ऐप पर कक्षा 4डी के ऑनलाइन क्लास में 3 दिनाें से एक अज्ञात व्यक्ति शामिल हाे रहा है। अश्लील फाेटाे पाेस्ट कर कमेंट बॉक्स में गालियां लिखता है। क्लास के दाैरान गाना बजाता है, जिससे स्कूल प्रबंधन परेशान है। स्कूल प्रबंधन काे पता नहीं चल पाया है कि आखिर किसने इस तरह की हरकत की है।

अभिभावकों ने प्रबंधन सेे शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल, 4डी कक्षा की ऑनलाइन क्लास बंद है। स्कूल के प्राइमरी विंग के इंचार्ज ने शनिवार काे साइबर सेल में लिखित शिकायत की है। साइबर डीएसपी यशाेधरा मामले में जांच शुरू कर दी है।

अज्ञात व्यक्ति अलग अलग नाम से ग्रुप में करता है एंट्री
शिकायत में स्कूल प्रबंधन ने कहा है कि जूम का वीडियो बंद कर बदमाश अश्लील फोटो पोस्ट करता है। तेज आवाज में म्यूजिक बजाता है, जिसके बाद पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। आरोपी अलग-अलग नाम से ग्रुप में एंट्री कर बदमाशी करता है। कक्षा 4डी में पढ़ने वाले सभी 44 बच्चों की उम्र 8 से 10 वर्ष है। स्कूल प्रबंधन को आशंका है कि किसी बाहर के व्यक्ति ने ऑनलाइन वर्चुअल क्लास के लिए विद्यार्थियों को दिए गए लिंक को हैक कर लिया है।

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