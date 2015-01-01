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आदेश:रांची, धनबाद और जमशेदपुर में सिर्फ ग्रीन पटाखे बिकेंगे, दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक चलाने की छूट

रांची/धनबाद2 घंटे पहले
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  • झारखंड के 10 जिलों के लोगों को करना होगा इस आदेश का पालन

झारखंड में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने दिवाली पर पटाखे जलाने काे लेकर आदेश जारी कर दिया है। पर्षद के सदस्य सचिव आरएल बख्शी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 10 जिलाें में सिर्फ ग्रीन पटाखाें की बिक्री की इजाजत हाेगी। क्याेंकि इन जिलाें के शहरी क्षेत्र में पिछले साल दिवाली में वायु प्रदूषण माॅडरेट स्तर (एक्यूआई 101-200) था। इसके अलावा अन्य 14 जिलाें में ग्रीन के अलावा अन्य पटाखाें की भी बिक्री हाेगी।

क्याेंकि यहां वायु प्रदूषण संताेषजनक (एक्यूआई 01-100) था। हालांकि पटाखाें की ध्वनि सीमा 125 डेसिबल से कम हाेनी चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक जहां 01-100 है, वह संतोषजनक श्रेणी में आता है। यानी वैसे स्थानों पर लोगों को सांस लेने में परेशानी नहीं होती है और न ही आंखों में जलन जैसी समस्याएं होती हैं।

इन जिलाें में सिर्फ ग्रीन पटाखाें की इजाजत

रांची, रामगढ़, बाेकाराे, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज।

यहां हर तरह के पटाखे बिकेंगे

चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, कोडरमा, जामताड़ा और दुमका। पिछले साल यहां ध्वनि प्रदूषण संताेषजनक था।

छठ पर भी 2 घंटे पटाखे चलाने की अनुमति

राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के आदेश के अनुसार, दिवाली के साथ-साथ छठ, क्रिसमस, नववर्ष सहित अन्य त्याेहाराें पर भी दाे घंटे ही पटाखे जलाने की इजाजत हाेगी। गुरुपर्व पर रात 8 से 10, छठ पर सुबह 6 से 8 और क्रिसमस व नववर्ष पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे जला सकेंगे।

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