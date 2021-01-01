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  • Opposing The Survey Team To Build A Light House In Ani Tela Maidan, Villagers Said Flats Are Expensive Even For Rs 7 Lakh

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विरोध:आनी टाेला मैदान में लाइट हाउस बनाने के लिए सर्वे टीम का विरोध, ग्रामीणों ने कहा- फ्लैट 7 लाख रुपये में भी महंगा

रांची3 घंटे पहले
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  • लाइट हाउस प्रोजेक्ट का आनी गांव में जाेरदार विरोध हाे रहा
  • ग्रामीण- फ्लैट 7 लाख में भी महंगा
  • निगम- बैंक लाेन देगा, विरोध न करें

केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय की याेजना लाइट हाउस प्रोजेक्ट का आनी गांव में जाेरदार विरोध हाे रहा है। मंगलवार काे साइट का सर्वे करने और मिट्टी का नमूना लेने पहुंचे मैजिक्रेटस कंपनी के कर्मचारियों काे स्थानीय लाेगाें ने खदेड़ दिया था।

इसके बाद दैनिक भास्कर ने विरोध कर रहे लाेगाें से बातचीत की ताे पता चला कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट काे लेकर लाेगाें के मन में दर्जनों सवाल हैं। उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई। भास्कर ने विरोध कर रहे लाेगाें से सवाल पूछे और नगरीय निदेशालय के उप निदेशक शैलेश प्रियदर्शी से उसका जवाब लिया, ताकि विरोध कर रहे लाेगाें की शंकाएं दूर हाे सकें।

डिप्टी मेयर ने सुनीं समस्याएं- तीन दिन में विचार करने का समय दिया, अब 7 काे बैठक

आनी गांव में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे लाेगाें काे समझाने के लिए बुधवार काे डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, विभाग पदाधिकारी और वार्ड पार्षद आनंदमूर्ति सहित निगम की टीम प्रस्तावित स्थल पर पहुंची। डिप्टी मेयर ने लोगों से विरोध का कारण जानना चाहा तो एक-एक कर लोगों ने समस्याएं गिनानी शुरू की। करीब 2 घंटे तक चली वार्ता के दौरान डिप्टी मेयर ने कहा कि यह सरकारी प्रोजेक्ट है। हर हाल में आवास बनेगा। 3 दिनों तक स्थानीय लोगों को आपस में चर्चा करके निर्णय लेने के लिए कहा। 7 फरवरी को दोबारा बैठक में ग्रामीणों पर ठोस निर्णय लिया जाएगा।

भास्कर की पहल... ग्रामीणों के मन में कई सवाल, अधिकारियों से जाना जवाब

सवाल- लाइट हाउस का निर्माण आनी गांव में होना था, उसे बदलकर आनी टाेला का खेल का मैदान क्याें किया?
जवाब- पहले जिस स्थान पर आवास प्रस्तावित था, वहां अतिक्रमण करके लाेग रह रहे हैं। उन्हें उजाड़कर आवास बनाने के बजाय खाली जमीन पर आवास बनाने के लिए जगह बदला गया।

लाइट हाउस 7 एकड़ में बनना है, जिस मैदान पर बनना है वह पांच एकड़ है, ऐसे में हमलोगों का घर ताेड़ देंगे?
- पहले सात एकड़ में प्रोजेक्ट बनना था, लेकिन अब उसे पांच एकड़ में कर दिया गया है। आवास की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी।

वर्षों से यहां के बच्चे इसी खेल मैदान में खेलते हैं। शादी-ब्याह व अन्य कार्यक्रम भी यहां हाेते हैं, अब कहां जाएंगे?
- लाइट हाउस के साथ यहां सामुदायिक भवन बनेगा। तीन मंजिलें भवन में सामुदायिक भवन और स्कूल हाेगा। हॉस्पिटल भी बनेगा।

एक फ्लैट 315 वर्गफीट का है। सिर्फ एक बेडरूम है। ऐसे में पूरा परिवार कहां रहेगा। सबकाे जमीन के साथ मकान क्यों नहीं देते?
- एक परिवार के लिए एक फ्लैट है। अगर किसी घर में माता-पिता और विवाहित बच्चे हैं ताे वे दाेनाें अलग-अलग आवेदन करेंगे। जमीन की कमी काे देखते हुए ही यह कांसेप्ट लाया गया है, ताकि कम जमीन और समय पर अधिक घर बने।

लाइट हाउस बहुमंजिला है। 2 से 3 तल्ले पर बुजुर्ग या बीमार लाेग कैसे जाएंगे। लिफ्ट लगाएंगे ताे बिजली बिल कहां से देंगे?
- लाइट हाउस में बुजुर्ग और दिव्यांग काे निचले तल्ले पर ही फ्लैट मिलेंगे। वैसे भी चाराें तरफ लिफ्ट रहेगा, ताकि किसी काे दिक्कत न हाे। बेहतर सुविधा के लिए खर्च करने ही हाेंगे।​​​​​​​

ज्यादातर लोग रेजा-मजदूर हैं, लाइट हाउस के लिए 7 लाख रुपए कहां से लाएंगे?
- लाइट हाउस में एक फ्लैट की लागत करीब 13.29 लाख है। इसमें 5.5 लाख भारत सरकार और एक लाख राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है। शेष 6.79 लाख लाभुकों काे देना है। नगद पैसा नहीं लिया जाएगा बैंक लाेन देगा। किश्तों में 15 वर्षों के अंदर बैंक काे पैसे देने हाेंगे।​​​​​​​

​​​​​​​खेल मैदान की जगह दूसरी जगह क्यों नहीं बनाते, मैदान में बच्चे खेलेंगे-कूदेंगे?
- सरकारी जमीन काे खेल मैदान बनाए हुए हैं। आवास बनने के साथ आसपास खेल-मनाेरंजन के लिए भी सुविधाएं दी जाएंगी।

हाउस बनने पर बाहर के पैसे वाले फ्लैट ले लेंगे ताे हमलोग कहां जाकर लड़ेंगे?
- सालाना 3 लाख रुपए जिनकी आमदनी है, वहीं आवेदन कर सकते हैं। इसलिए, बाहर और पैसे वाले काे फ्लैट नहीं मिल सकता।

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