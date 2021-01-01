पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Jharkhand
  • Ranchi
  • Birsa Agriculture University News Updae;After 10 Months,Physical Class In BAU Will Start From 28th January In Ranchi Jharkhand

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

काम की खबर:10 महीने बाद कल से बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी अनलॉक, ऑफलाइन क्लास के साथ रिसर्च वर्क भी शुरू होगा

रांची31 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
जो विद्यार्थी फिजिकल रूप से अपनी कक्षाएं या रिसर्च  चाहते हैं, उन्हें एक स्वलिखित शपथ-पत्र अपने अभिभावक के हस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा। (फाइल) - Dainik Bhaskar
जो विद्यार्थी फिजिकल रूप से अपनी कक्षाएं या रिसर्च  चाहते हैं, उन्हें एक स्वलिखित शपथ-पत्र अपने अभिभावक के हस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा। (फाइल)
  • विद्यार्थियों को जमा करना होगा शपथ पत्र
  • कोविड रिपोर्ट निगेटिव रहने पर ही मिलेगी एंट्री

झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों में 10 महीनों से लटके ताले धीरे-धीरे अब खुलने लगा है। कोरोना के कम होते केस और सरकार के निर्देश के बाद जहां मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई पहले ही ऑफलाइन शुरू हो गई है। वहीं अब विश्वविद्यालय भी अपने क्लासेज ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं। इसी क्रम में राज्य के सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्व विद्यालय ने 28 जवनरी से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही रिसर्च वर्क भी फिजिकल रुप से शुरू किए जाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर (VC) डॉ. ओंकार नाथ सिंह की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है।

कोविड की निगेटिव रिपोर्ट जमा करना होगा अनिवार्य
विवि में आने के 72 घंटे पहले कोविड निगेटिव जांच रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बिना मास्क और सैनिटाइजर के विद्यार्थी क्लास या शोध कार्य नहीं कर पाएंगे।विवि में निकाले गए आदेश में कहा गया है कि सभी विद्यार्थियों को भौतिक रूप से छात्रावास/कक्षाएं/ प्रयोगशाला शोध कार्य करने के लिए अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वे कोविड 19 के दिशा-निर्देश के शत-प्रतिशत अनुपालन करेंगे। जो विद्यार्थी फिजिकल रूप से अपनी कक्षाएं या रिसर्च चाहते हैं, उन्हें एक स्वलिखित शपथ-पत्र अपने अभिभावक के हस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा।

सीनियर ऑफिसर से चर्चा के बाद लिया गया निर्णय

आदेश में कहा गया है कि रांची के सीनियर ऑफिसर की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के विभिन्‍न संकायों के अर्न्तगत संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की कक्षाएं रिसर्च वर्क भौतिक रूप से 28 जनवरी से प्रारंभ की जाएगी। VC ने कहा है कि कोविड के गाइडलाइन केवल स्टूडेंट्स पर नहीं प्रोफेसर और अन्य कर्मियों पर भी लागू होगा। सभी को इसे सख्ती से पालन करना होगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंफाइजर ने कहा- कोविड-19 के नए वैरिएंट्स को काबू करने पर रिसर्च जारी, व्हाइट हाउस में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन - विदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser