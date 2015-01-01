पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

शव मिलने से सनसनी:मंदिर परिसर में पेड़ से लटका मिला युवती का शव,जांच में जुटी पुलिस

रांची9 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
पूजा करने आए पुजारी शव देखकर शोर मचाने लगे
  • नहीं हो पाई है युवती की पहचान, शव के पास से बरामद हुआ है स्कूटी और मोबाइल फोन

रांची। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के आर्यपुरी स्थित भगवान शिव के मंदिर में एक युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव मंदिर परिसर के पेड़ में लटका हुआ है। मौके से युवती का मोबाइल और स्कूटी भी बरामद किया गया है। फिलहाल लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। सुखदेव नगर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

शव देख कर डर गए पुजारी मंदिर के पुजारी सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी नजर पेड़ से लटके शव पर पड़ी। शव को देख डर गए और शोर मचाने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग जुटे और मामले की जानकारी सुखदेव नगर पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस युवती की पहचान की कोशिश कर रही है ताकि उसके परिजनों तक मामले की जानकारी दी जा सके।

स्कूटी और मोबाइल की जांच कर रही है पुलिस

पुलिस घटनास्थल से बरामद मोबाइल और स्कूटी का पता लगाने में जुट गई है। पुलिस मोबाइल की जांच कर पता लगाएगी कि मोबाइल किसका है। हालांकि बरामद स्कूटी के रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार स्कूटी के मालिक का नाम राम रतन प्रसाद है। पुलिस स्कूटी का मालिक और मोबाइल धारक की जानकारी ले रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें