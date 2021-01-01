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योजना:नेशनल पेंशन स्कीम को पीएफ से जोड़ने की चल रही है तैयारी

रांचीएक घंटा पहले
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  • योजना के तहत सालाना 36 हजार पेंशन देने का है प्रावधान

कर्मचारी भविष्य निधि योजना में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के दायरे में लाने की योजना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम का एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल जीवन बीमा निगम के पास है। सरकार का मानना है कि जब ये स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि योजना के दायरे में आ जाएंगी, तो इसमें निवेश करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फरवरी 2019 में शुरू हुई थी।

असंगठित क्षेत्र के कम आयवर्ग वालों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा के लिए मोदी सरकार की एक खास स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन है। इस स्कीम के माध्यम से हर महीने बेहद ही कम अंशदान करने पर 60 साल की उम्र के बाद हर माह 3000 रुपए और सालाना 36 हजार पेंशन का प्रावधान है। इस स्कीम के तहत कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है, जिसकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इस स्कीम के तहत खाता बेहद ही आसान शर्तों और कम डॉक्युमेंटेशन के साथ खुल जाता है। नेशनल पेंशन सिस्टम 2019 में लाया गया था।

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