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HEC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के छात्रों ने किया प्रदर्शन:संस्थान के 2017-19 सत्र के छात्रों ने कहा- संस्थान की लापरवाही ने मेरा करियर बिगाड़ा

रांचीएक घंटा पहले
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स्टूडेंट्स ने कहा-अब अगर इंस्टीट्यूट दोबारा नंबर देकर पास भी कराएगा तो दो मार्क्‍सशीट हो जाएंगे। - Dainik Bhaskar
स्टूडेंट्स ने कहा-अब अगर इंस्टीट्यूट दोबारा नंबर देकर पास भी कराएगा तो दो मार्क्‍सशीट हो जाएंगे।
  • 2017-19 सत्र में 45 छात्रों का हुआ था एडमिशन
  • छात्रों का आरोप- उन्हें प्रैक्टिकल का नंबर नहीं मिला

HEC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के छात्रों ने बुधवार को इंस्टीट्यूट के सामने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स 2017-19 सत्र के थे। उनका आरोप है कि संस्थान की लापरवाही से वे फेल हो गए। इन्हें इंजीनियरिंग ड्राइंग सहित प्रैक्टिकल में इंस्टीट्यूट ने इंटरनल में नंबर नहीं दिया। इसलिए बच्चे फेल हो गए।

इसमें पहले से इंजीनियरिंग ड्राइंग सहित प्रैक्टिकल का नंबर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं दिए जाने से विद्यार्थियों को फेल दिखाया जा रहा था। ऐसे में छात्रों ने कई बार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षकों और अधिकारियों से इंटरनल में नबंर देने का आग्रह किया। मगर छात्रों को केवल आश्वासन देकर भेज दिया जाता था। वहीं जब फाइनल रिजल्ट आया तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सभी विद्यार्थी फेल थे। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी सुनील कुमार ने बताया कि इससे सभी विद्यार्थियों के करियर पर असर पड़ेगा।

विद्यार्थियों ने कहा कि उनकी भर्ती प्रक्रिया पर पड़ेगा असर
इसका जिम्मेदार एचईसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। अब अगर इंस्टीट्यूट दोबारा नंबर देकर पास भी कराएगा तो दो मार्क्‍सशीट हो जाएंगे। इससे आगे की भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। यहां से पास होने वाले छात्र केवल एचईसी में ही नौकरी नहीं करते। उन्हें अन्य कंपनियों में भी काम करना होता है। ऐसे में हमारा भविष्य अब अधर में लटक गया है। इस घटना के बाद एचईसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षक और अधिकारी मौन हैं। उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया है। इस सत्र में लगभग 45 छात्रों का नामांकन हुआ था।

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