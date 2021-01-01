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  • Pulse Polio Campaign Started, Health Workers Will Drop From House To House; 24,334 Polio Booths Were Built Across The State

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दो बूंद जिंदगी की:पल्स पोलियो अभियान शुरू, घर-घर जाकर ड्रॉप पिलाएंगे स्वास्थ्यकर्मी; राज्य भर में 24,334 पोलियो बूथ बनाये गए

रांची34 मिनट पहले
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  • जिले में कुल 6 लाख 45 हजार 780 बच्चाें काे पाेलियाें की खुराक पिलानी थी
  • पूरे जिले में कुल 3 लाख 68 हजार 224 बच्चाें काे पाेलियाें की खुराक पिलाई गई

रांची जिले में रविवार काे तीन दिवसीय पल्स पाेलियाे अभियान शुरू किया गया। सिविल सर्जन डाॅ. विजय बिहारी प्रसाद ने रविवार की सुबह 8.15 बजे सदर अस्पताल में दाे महीने की बच्ची काे पाेलियाें की दाे खुराक पिलाकर इसकी शुरुआत की। ऐसे में पूरे जिले में कुल 3 लाख 68 हजार 224 बच्चाें काे पाेलियाें की खुराक पिलाई गई।

मालूम हाे कि जिले में कुल 6 लाख 45 हजार 780 बच्चाें काे पाेलियाें की खुराक पिलानी थी। ऐसे में वे बच्चे जिन्हाेंने पाेलियाें की खुराक नहीं पी, उनलाेगाें काे स्वास्थ्य कर्मी साेमवार और मंगलवार काे घर-घर जाकर ड्राॅप पिलाएंगे। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. अजीत कुमार के अनुसार तीन दिवसीय इस अभियान में 0 से 5 वर्ष तक के 60,83,574 बच्चों को पोलिया की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य भर में 24,334 पोलियो बूथ बनाये गए हैं।

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