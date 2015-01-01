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निबंधन कार्यालयों में बरसा धन:45 करोड़ की प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री, फ्लैट से अधिक जमीन खरीदार पहुंचे

रांचीएक घंटा पहले
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धनतेरस के मौके पर गुरुवार को रांची के निबंधन कार्यालय में जमकर धन बरसा। रांची के चार निबंधन कार्यालयों में देर शाम तक जमीन-फ्लैट का निबंधन होते रहा। एक दिन में करीब 45 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री हुई। इसमें फ्लैट से अधिक जमीन खरीदार पहुंचे। कोविड की वजह से समय पर फ्लैट का निर्माण पूरा नहीं होने की वजह से इस बार फ्लैट की रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या सीमित रही। चारों निबंधन कार्यालयों में देर शाम तक कुल 188 डीड का निबंधन हुआ।

इससे सरकार को स्टांप ड्यूटी और कोर्ट फीस के रूप में करीब 3 करोड़ रुपए मिले। कचहरी स्थित रांची मेन निबंधन कार्यालय में सबसे अधिक 127, हिनू शहरी में 12 और कांके शहरी में 21 और हिनू ग्रामीण कार्यालय में कुल 28 डीड की रजिस्ट्री हुई। कचहरी स्थित निबंधन कार्यालय में सुबह 11 बजे लिंक फेल होने से एक बार फिर जमीन क्रेता-विक्रेताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

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