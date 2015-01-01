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रांची से पटना के लिए 10 से चलेंगी 3 ट्रेनें:रेलवे ने झारखंड से 9 ट्रेनों को दी मंजूरी, बिहार-यूपी की बसों के लिए गाइडलाइन जल्द

रांची40 मिनट पहले
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दीपावली व छठ पर्व को देखते हुए रांची से पटना के बीच तीन ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय ने हटिया-पटना इस्लामपुर, हटिया-पटना पूर्णिया कोर्ट और रांची-पटना जनशताबदी, धनबाद-पटना, टाटा-पटना समेत नौ ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दी है। ये ट्रेनें 10 से 30 नवंबर तक चलेंगी।

पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर की ओर से दीपावली और छठ पर्व में पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा गया था। लॉकडाउन से ही रांची-पटना के बीच ट्रेनों का परिचालन ठप था। ट्रेनें शुरू कराने को लेकर सांसद संजय सेठ, प्रेम कटारूका सहित सामाजिक संस्थाओं आवाज उठाई थी।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें... 9 नवंबर को सहरसा के लिए रांची से खुलेगी ट्रेन

मौर्य एक्स. को मंजूरी जल्द: दक्षिण पूर्व रेलवे के चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर प्रभाष दनसाना ने कहा कि हटिया-गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस को भी शुरू करने के लिए एनईआर जोन से बात चल रही है। जल्द ही हरी झंडी मिल जाएगी। वहीं जयनगर से रांची आनेवाली ट्रेन जयनगर-रांची ट्रेन का फेरा भी बढ़ाया जाएगा।

8 को मोतिहारी के लिए ट्रेन: चुनाव ड्यूटी में गए जवानों को लाने के लिए आठ नवंबर को मोतिहारी और नौ नंवबर को सहरसा के लिए दो ट्रेनें जाएंगी। ये ट्रेनें रांची से खाली जाएंगी, यात्री इन ट्रेनों का लाभ ले सकते हैं। मोतिहारी के लिए ट्रेन 8 को रांची से दोपहर 2:25 बजे खुलेगी। 9 को सहरसा ट्रेन हटिया से सुबह 10 बजे खुलेगी।

बिहार, यूपी के लिए 8 से शुरू हो रही बसें, छठ के लिए अभी से बुकिंग

आठ महीने इंतजार के बाद 8 नवंबर से बिहार यूपी, बंगाल, ओड़िशा के लिए बस सेवा शुरू हो रही है। बस संचालकों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। गाइडलाइन अभी तय नहीं है लेकिन पूर्व के दिशा-निर्देश के अनुसार एक यात्री को दो सीट बुक करनी होगी। मतलब अगर किसी यात्री को पटना जाना है तो पहले जहां 500 रुपए किराया देना होता था वहीं अब 1000 रुपए देना होगा।

परिवहन सचिव के. रविकुमार ने कहा कि किराया का निर्धारण और बस परिचालन के लिए गाइडलाइन दो दिनों में जारी किया जाएगा। बसों का परिचालन शुरू होने से पहले ही बिहार जानेवाली बसों में सीट की बुकिंग शुरू होने लगी है।

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