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रूर्बन मिशन में सुस्ती पर DC का शोकॉज:रांची DC ने अधिकारियों से कहा- लिखित में बताइए अभी तक क्यों शुरू नहीं हुए हैं काम

रांचीएक घंटा पहले
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DC सोमवार को समाहारणालय में रुर्बन मिशन योजना के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। - Dainik Bhaskar
DC सोमवार को समाहारणालय में रुर्बन मिशन योजना के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

रूर्बन मिशन के तहत हो रह कार्यों की सुस्ती पर रांची DC ने सोमवार को अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने पहले सभी से उनके कार्यों की जानकारी ली। इसमें कई विभाग ऐसे थे जिनमें उम्मीद से भी कम काम हुए थे। उन्होंने बैठक में ही सभी से इसका कारण पूछा।

बैठक में ही DC ने ऐसे विभागों की लिस्ट तैयार कराई जहां अभी तक उम्मीद के मुताबिक कार्य नहीं हुए हैं। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को शोकॉज जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी अधिकारियों से लिखित में जवाब देने के लिए कहा है। कई विभागों द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं करने पर संबंधित पदाधिकरी को उपायुक्त ने शोकॉज करने का निर्देश भी दिया।

मनरेगा तक की योजनाओं में हो रही है देरी
आरसीटी की ट्रेनिंग कंपोनेंट जिनमें कई योजनाएं शुरू नहीं की गयी है। उसे उपायुक्त ने जल्द से जल्द शुरु करने का निर्देश दिया। मनरेगा, पशुपालन, पंचायती राज की कुछ योजनाओं को DC ने जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा जिन विभागों में कार्य हो रहे हैं और रफ्तार धीमी है उन्हें भी अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा गया है।

क्या है रूर्बन मिशन योजना
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किये गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत स्‍थान संबंधी नियोजन के ज़रिये क्‍लस्‍टर आधारित एकीकृत विकास पर फोकस किया जाता है। इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्‍लस्‍टरों की पहचान की जाती है, जहाँ शहरी घनत्‍व में वृद्धि, गैर-कृषि रोज़गारों के उच्‍च स्‍तर, आ‍र्थिक गतिविधियाँ बढ़ने और अन्‍य सामाजिक-आर्थिक पैमाने जैसे शहरीकरण के बढ़ते संकेत प्राप्त हो रहे हैं।

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