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रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार:रांची में आईएमए सेक्रेट्री से रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार, सात मोबाइल और एक बोलेरो बरामद

रांची19 मिनट पहले
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प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी देते एसएसपी
  • चार दिन पहले आईएमए सेक्रेट्री से मांगा था 20 लखा रुपए की रंगदारी

आईएमए सेक्रेट्री शंभू प्रसाद से रंगदारी मांगने वाले को रंची पुलिस गिरफ्तार कर ली है। एसएसपी सुरेंद्र प्रसाद ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंन बताया कि इस मामले में चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। चारों अपराधियों का नाम इस्तियाक आलम उर्फ इश्तियाक अंसारी, जुनेद आलम, मुस्ताक अंसारी उर्फ प्रदीप पासवान और शेख अफजल है। एसएसपी ने बताया कि चारों अपराधियों ने डॉक्टर शंभू प्रसाद के मोबाइल पर पीएलएफआइ के नाम से पोस्टर और मैसेज के माध्यम से रंगदारी मांगी थी। इस मामले में कांके थाना में एक मामला भी दर्ज कराया गया था।

कपड़ा व्यवसायी से भी मांगी थी रंगदारी

एसएसपी ने बताया है कि चारों अपराधियों ने मोबाइल नंबर 7019148258 के से डॉक्टर से रंगदारी मांगी थी। उन्होंने कहा कि इसी मोबाइल नंबर से एक कपड़ा व्यवसायी मोहम्मद इनायतुल्लाह उर्फ बबलू से भी 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गयी थी। इसकी भी शिकायत कांके थाना में दर्ज कराई गई थी।

ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई
एसएससी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके दिशा निर्देश के तहत ग्रामीण एसपी नौशाद आलम व पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) (मुख्यालय प्रथम) नीरज कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनायी गयी थी। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में संलिप्त अपराधियों को गुमला व रांची से गिरफ्तार किया।

पहले भी कई अपराध में रहा है शामिल
साथ ही कांड में प्रयुक्त मोबाइल, सिम, कार्ड और अन्य सामानों की बरामदगी की गई। कांड में गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व में भी जसपुर (छत्तीसगढ़) और गुमला (झारखंड) से लूट अपहरण जैसे संगीन मामलों में जेल जा चुके हैं। इन अपराधियों से 7 मोबाइल सिम सहित, दो सिम कार्ड (अलग से), एक बोलेरो वाहन, पीएलएफआइ जनित क्रांतिकारी दस्ता भगत जी की ओर से लिखा गया सादा पर्चा, एटीएम कार्ड के साथ एक छोटी डायरी भी बरामद की गई है।

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