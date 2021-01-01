पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रांची से लापता लड़की 10 दिन बाद मुजफ्फरपुर में मिली:26 जनवरी को कॉपी लाने घर से निकली थी नाबालिग, रांची पुलिस को मुजफ्फरपुर के शनिचरा में मिला लोकेशन

रांचीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

पिछले 10 दिनों से रांची के पंडरा से लापता नाबालिग छात्रा को रांची पुलिस बरामद कर ली है। नाबालिग को बिहार के मुजफ्परपुर से बरामद किया गया है। रंची पुलिस की टीम गुरुवार शाम तक उसे लेकर रांची पहुंचेगी।पुलिस ने बताया कि लड़की को मुजफ्परपुर के शनिचरवा गांव से बरामद किया गया है।

नाबालिग की मां ने बताया कि उनकी बेटी 26 जनवरी की सुबह कॉपी लेने के लिए घर से निकली थी। देर शाम तक जब वह नहीं लौटी, तब परिजनो परेशान हो गए। दोस्त-परिजन कहीं से भी लड़की का पता नहीं मिलने पर27 जनवरी को पंडरा थाने में परिजनों ने लड़की के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। परिजनों ने कुणाल यादव नामक युवक पर अपहरण की आशंका जताई थी।

कुणाल के ननिहाल से मिली लड़की
नाबालिग कुणाल यादव के ननिहाल से ही बरामद की गई है। रांची पुलिस को लगातार उसके मोबाइल का लोकेशन मुजफ्फरपुर के शनिचरा में मिल रहा था। जांच में पता चला कि वहां कुणाल यादव का ननिहाल है । इसके बाद पुलिस वहां छापेमारी की। पुलिस की छापेमारी में लड़की तो बरामद कर ली गई है लेकिन कुणाल भागने में कामयाब रहा है।

कुणाल ने दी थी जान से मारने की धमकी
नाबालिग की मां के मुताबिक घटे के दन वह अपनी एक बहन का फोन लेकर घर से निकली थी। जब परिजनों ने उस नंबर पर फोन किया तब कुणाल ने ही उसका फोन रिसीव किया था। मां के मुताबिक उसने धमकी भी दी थी कि अगर दोबारा फोन किया तो पूरे परिवार को जान से मार देगा। उसके बाद से फोन लगातार ही ऑफ आ रहा है ।

थाना प्रभारी पर पुलिस के लिए भाड़ा मांगने का लगा है आरोप
पंडरा थाना प्रभारी पर इस मामले आरोप लग रहा है कि वे मुजफ्परपुर जाने के लिए लड़की के परिजनों से गाड़ी का भाड़ा मांगे थे। लड़की की मां ने चंदा देकर पुलिस को किराए की गाड़ी उपलब्ध कराई है। हालांकि पंडरा थाना प्रभारी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस अपने खर्च से मुजफ्परपुर गई है। वहीं रांची सिटी एसपी सौरभ ने बताया कि पुलिस को इसके लिए अलग से फंड दिया जाता है। मामले की जांच कराई जा रही है। आरोप सही मिलने पर थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जाएगी

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंमोदी को इस कार्यक्रम में भी किसान याद आए, कहा- उन्होंने इस संघर्ष में अहम योगदान दिया था - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser