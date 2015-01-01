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छठ पूजा की तैयारी शुरू:मेयर ने शहर के तालाबों की स्थिति देखी, अफसरों को घाट तैयार करने का दिया निर्देश

रांची8 मिनट पहले
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नगर निगम की टीम के साथ तालाब का निरीक्षण करती मेयर आशा लकड़ा।
  • छठ पूजा की तैयारी में जुटी निगम की टीम
  • जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों का किया जा रहा इंतजार

मेयर आशा लकड़ा ने गुरुवार को दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर शहर के आधा दर्जन तालाबों को निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, नगर आयुक्त मुकेश कुमार समेत स्वास्थ्य शाखा के अधिकारी उपस्थित रहे। मेयर ने तालाब की सफाई व्यवस्था को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि सभी तालाबों की स्थिति पहले से काफी बेहतर है। सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

जिला प्रशासन के निर्देश का इंतजार
मेयर ने कहा कि फिलहाल छठ से पहले तालाब की स्थिति का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि सफाई में पार्षद से लेकर अधिकारी सभी लगे हुए हैं। इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है इसकी तैयारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि निगम सभी छठ व्रतियों को घाट तैयार कर के देगा। छठ पूजा के लिए निगम की तरफ से पूरी तैयारी है। जिला प्रशासन के निर्देश के मुताबिक निगम आगे की तैयारी करेगा। डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है, लेकिन निगम अभी से ही अपनी तैयारी में जुट गया है।

तालाबों के निरीक्षण के लिए बनाई गई है डेडिकेटेड टीम
नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि जलाशयों की निगरानी के लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई है। यह टीम केवल पर्व में ही नहीं साल भर तालाबों की निगरानी करेगी और इसकी साफ-सफाई का ध्यान रखेगी। अभी छठ पूजा में 15 दिन का समय है इसे ध्यान में रखकर बांस-बल्ली लगाने का काम शुरू किया जाएगा। जिला प्रशासन के निर्देश के हिसाब से नगर निगम क्षेत्र में छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा।
इन तालाबों का किया निरीक्षण
मेयर के साथ नगर निगम की टीम ने हेहल तालाब, मधुकम तालाब, कांके डैम, हटनिमया तालाब, करमटोली तालाब, जेल तालाब, चडरी तालाब और बड़ा तालाब का निरीक्षण किया।

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