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मांग:रांची की मेयर आशा लकड़ा ने मुख्य सचिव से मिली, छठ की गाइडलाइन जल्द जारी करने की मांग की

रांची35 मिनट पहले
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मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को ज्ञापन सौंपती रांची की मेयर आशा लकड़ा
  • छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए निगम की ओर से घाटों की साफ-सफाई की तैयारी पूरी कर ली गई है

रांची की मेयर आशा लकड़ा शुक्रवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मिलीं। उन्होंने छठ को लेकर गाइडलाइन जल्द जारी करने संबंधी एक ज्ञापन भी सौंपा। मेयर ने कहा कि छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए निगम की ओर से घाटों की साफ-सफाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन कोविड के मद्देनजर गाइडलाइन जारी नहीं होने से लोगों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने सरकार से मांग की है छठ को लेकर विशेष छूट दी जाए ताकि श्रद्धालु धूमधाम से छठ पर्व मना सकें।

छठ पर घर आते हैं लोग

मेयर ने कहा कि छठ में दूर-दूर से लोग अपने घर आते हैं। घाट पर जाकर अर्घ्य देते हैं लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अभी तक इस दिशा में कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि रांची की मेयर होने के नाते आपसे जल्द से जल्द गाइडलाइन जारी करने की मांग करती हूं।

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