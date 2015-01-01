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हत्या:रांची के नामकुम में एक व्यक्ति की हत्या कर शव को फेंका, जांच में जुटी पुलिस

रांची26 मिनट पहले
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घटना स्थल पर फेंका शव
  • पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है

नामकुम के खरसीदाग ओपी थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। युव की पहचान सोड़ा गांव के प्रेम कच्छप के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्ट्या हत्या का मामला लग रहा है। फिलहाल अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। घटनास्थल पर ग्रामीण एसपी खुद पहुंच मामले की जांच कर रहे हैं।
चार दिन से था लापता
खरसीदाग ओपी के प्रभारी के मुताबिक युवक चार दिन से लापता था। हालांकि इससे संबंधित कोई शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई गई है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा।

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