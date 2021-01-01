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बिना बताए घर से घूमने निकले नाबालिग:मेकॉन कॉलोनी के बच्चे पहुंच गए बुंडू, पैसा खर्च हो गया तो घर जाने के लिए बनाया अपहरण का बहाना

रांची2 घंटे पहले
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सभी बच्चे मेकॉन के डी टाइप क्वार्टर के रहने वाले हैं।  - Dainik Bhaskar
सभी बच्चे मेकॉन के डी टाइप क्वार्टर के रहने वाले हैं। 
  • 3 लड़कियां और 2 लड़के थे शामिल
  • सभी की उम्र 8-12 साल के बीच है

रांची के मेकॉन कॉलोनी के 5 बच्चों ने रांची पुलिस को खूब परेशान किया। दरअसल रविवार को कॉलोनी के 5 नाबालिग बच्चे घर से पैसे लेकर घूमने निकले और बेड़ो पहुंच गए। इनमें तीन लड़कियां और दो लड़के थे। सभी की उम्र 8-12 साल थी। बेड़ो में पैसा खत्म होने पर ये अपहरण की झूठी कहानी रच कर बेड़ो पुलिस स्टेशन पहुंच गए।

घटना की सूचना मिलते ही रांची पुलिस हाई अलर्ट हो गई। पूरे शहर में ऑटो की तालाशी शुरू हुई। लेकिन पूछताछ के बाद जब बच्चे के परिजन उनके पास पहुंचे तो कहानी पूरी तरह पलट गई। बेड़ो थाना प्रभारी ने बताया कि देर रात सभी बच्चों के परिजनों को बुलाकर बच्चें उन्हें सौंप दिए गए।

घरवालों की के डर से बनाया अपहरण की कहानी
डोरंडा थाना का मामला होने के कारण सोमवार की सुबह डोरंडा थाना प्रभारी ने सभी बच्चे और अभिभावकों से पूछताछ की। इस दौरान बच्चों ने बताया कि वे घर से पैसे चुराकर पैसे ले गए थे। पैसा खर्च हो जाने के बाद उन्हें डर था कि कहीं उनके माता-पिता उनके साथ मारपीट न करें। इससे बचने के लिए उन्होंने अपहरण की कहानी रच कर थाने पहुंच गए। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि अभिभावकों ने भी ये बात स्वीकारी है कि बच्चे पैसे लेकर गए थे। सभी बच्चे मेकॉन के डी टाइप क्वार्टर के रहने वाले हैं।

बच्चों ने कहा था- नशीली दवा खिलाकर किया था अपहरण
बेड़ो पुलिस स्टेशन में बच्चों ने बताया था कि वे मेकॉन कॉलोनी स्थित एक मैदान में बैडमिंटन खेल रहे थे। इसी दौरान एक ब्लू जैकेट वाले शख्स ने उन्हें नशीली दवा सूंघाकर उनका अपहरण कर लिया। एक ऑटो से उन्हें ले जाया जा रहा था। बेड़ो में पुलिस चेकिंग देखकर उन्हें ऑटो से उतार दिया। इसकी सूचना मिलते ही पूरे इलाके में नाकेबंदी कर संबंधित ऑटो की तलाश शुरू कर दी गई। इसके बाद पूरे जिले में बच्चा चोरी की आशंका पर हाई अलर्ट भी कर दिया गया था।

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