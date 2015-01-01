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अपर बाजार मामला:विक्षिप्त व्यक्ति ने पत्थर से धार्मिक स्थल में की थी तोड़फोड़, तालाश में जुटी पुलिस

रांची।36 मिनट पहले
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रंगरेज गली स्थित मंदिर में बुधवार देर रात शिवलिंग को किसी ने तोड़ दिया था।
  • सीसीटीवी के फुटेज में मंदिर में पत्थर फेंकते हुए दिखा विक्षिप्त

अपर बाजार के रंगरेज गली स्थित शिव मंदिर में शिवलिंग तोड़ने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है। कोतवाली प्रभारी डीएसपी यशोधरा ने बताया कि वह एक विक्षिप्त व्यक्ति है। सीसीटीवी के फुटेज में वह मंदिर में पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वह वहां की नालियों के स्लैब को भी उठाकर फेक रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है।

गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई पर विचार
कोतवाली प्रभारी डीएसपी यशोधरा ने बताया कि आईपीसी की धारा में विक्षिप्त व्यक्तियों पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। फिलहाल पुलिस उस व्यक्ति की तलाश कर रही है।वह पहाड़ी मंदिर के इलाके में रहता है। वहां उसके साथ रहने वाले अन्य लोगों से उसकी पहचान कर ली गई है। आगे की कार्रवाई उसकी गिरफ्तारी के बाद ही की जाएगी।

हिंदू संगठनों ने आंदोलन की दी थी चेतावनी
अपर बाजार के रंगरेज गली स्थित मंदिर में बुधवार देर रात शिवलिंग को किसी ने तोड़ दिया था। इसकी जानकारी मिलते ही विभिन्न हिंदू संगठनों के लोग वहां पहुंचकर चार घंटे हंगामा किए थे। रंगरेज गली की सभी दुकानों को बंद करा दिया गया था। सिटी एसपी ने 24 घंटे के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था तब सभी शांत हुए। 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। पुलिस को मंदिर के आसपास लगी सीसीटीवी में एक युवक मंदिर में सुबह 6.30 बजे पत्थर फेंकते हुए दिखा था।

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