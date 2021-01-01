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इंटरनेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण:HC ने खारिज की तारा शहादेव की याचिका, दोषी की जमानत रद्द कराने के लिए दायर की थी याचिका

रांचीएक घंटा पहले
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 तारा शाहदेव की ओर अदालत को बताया  गया था कि रंजीत कोहली की हाईकोर्ट ने आठ बार जमानत रद्द की थी। (फाइल) - Dainik Bhaskar
 तारा शाहदेव की ओर अदालत को बताया  गया था कि रंजीत कोहली की हाईकोर्ट ने आठ बार जमानत रद्द की थी। (फाइल)
  • जमानत पर ही रहेगा रंजीत कोहली ऊर्फ रकीबुल

इंटरनेशनल शूटर तारा शाहदेव की याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। तारा शाहदेव ने रंजीत कोहली ऊर्फ रकीबुल की जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। पूर्व में इस पर सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सोमवार को जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत ने फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी। तारा शाहदेव की ओर अदालत को बताया गया था कि रंजीत कोहली की हाईकोर्ट ने आठ बार जमानत रद्द की थी। नौंवी बार अदालत ने जमानत प्रदान कर दी। जमानत प्रदान करने के पहले कई तकनीकी पहलु पर विचार नहीं किया गया। जमानत देने के पहले तारा शाहदेव को नोटिस देकर उन्हें पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। बिना तारा शाहदेव का पक्ष सुने ही अदालत ने जमानत प्रदान कर दिया, जो नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन भी है।

तारा शाहदेव ने रंजती कोहली पर प्रताड़ित करने का लगाया था आरोप
तारा शाहदेव ने रंजीत कोहली ऊर्फ रकीबुल पर जबरन धर्म परिवर्तन करा कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। रकीबुल पर मारपीट करने और अमानवीय तरीके से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले की रांची के निचली अदालत में सुनवाई लंबित है।

क्या था तारा शाहदेव का मामला
तारा शाहदेव ने 2014 में रंजीत कोहली (रकीबुल हसन) से शादी की थी। पुलिस को दिए बयान के अनुसार शादी के कुछ दिन बाद से ही उस पर अत्याचार होने लगे। तारा को कुछ दिन बाद पता चला कि उसके पति का नाम रंजीत सिंह भी नहीं है। तारा का आरोप है कि उसके साथ मारपीट होती थी और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता था। एक दिन वह घर से भागने में सफल हो गई और फिर मामला सामने आया। जैसे-जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, बड़े-बड़े नाम सामने आने लगे। मामला तूल पकड़ने के बाद सीबीआई ने साल 2015 में इस केस की जांच शुरू की थी।

क्या था तारा शाहदेव का मामला
तारा शाहदेव ने 2014 में रंजीत कोहली (रकीबुल हसन) से शादी की थी। पुलिस को दिए बयान के अनुसार शादी के कुछ दिन बाद से ही उस पर अत्याचार होने लगे। तारा को कुछ दिन बाद पता चला कि उसके पति का नाम रंजीत सिंह भी नहीं है। तारा का आरोप है कि उसके साथ मारपीट होती थी और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता था। एक दिन वह घर से भागने में सफल हो गई और फिर मामला सामने आया। जैसे-जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, बड़े-बड़े नाम सामने आने लगे। मामला तूल पकड़ने के बाद सीबीआई ने साल 2015 में इस केस की जांच शुरू की थी। तारा आज भी मामले में गवाही के लिए कोर्ट जाती हैं। सीबीआइ ने जांच पूरी करते हुए सात अक्तूबर 2016 को चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में रंजीत ऊर्फ रकीबुल को 2020 में जमानत मिल गई थी।

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